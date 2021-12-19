24 канал попытался собрать для вас наиболее актуальные мемы. Предлагаем улучшить настроение.

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Подарки от Николая – только для послушных

19 декабря ассоциируется у всех украинцев с подарками, сладостями и запахом мандарина. Будь тебе 6 или 60 – в этот день все равно хочется надеяться на чудо. Однако, согласно истории, приятных сюрпризов могут ждать только послушные, остальные от Святого Николая получат розги. Пользователи с чувством юмора шутили над тем, кто и что может найти под подушкой.

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Непослушным тоже хочется праздника / Фото "Мемаграм"

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Порой жаль, что ты уже – не ребенок / Фото "Другої приватної мемарні"

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Николай знает, что нужнее / Изображение Александра Грехова

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Подарки бывают разные / Мем "Бесстыдники"

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Действительно полезный подарок / Фото из "Балованной Гали"

меми тижня

Надо следить за Николаем / Изображение из сети интернет

Следует прочесть Я пытался ответить эмоциями незрячему ребенку, – щемящее интервью со Святым Николаем

Как потратить "тысячу Зеленского"

19 декабря официально стартовала программа "єПідтримка": каждый, кто прошел полный курс вакцинации, может получить 1000 гривен от государства. Однако уже с 13 декабря заработал пилотный проект, так что многие проворные украинцы уже успели получить деньги.

Поскольку перечень того, на что можно потратить средства, ограничен, многие из вакцинированных бросились покупать книги. Такой интерес не выдержали интернет-магазины, их сайты просто "легли".

меми тижня

Книги сейчас в топе / Фото Владимира Попова

меми тижня

Книга – лучший подарок / Мем Елены Шиян

меми тижня

Есть о чем подумать / Фото "Мемаграм"

меми тижня

1000 смогут получить только терпеливые / Фото "Баба і кіт"

Юля – барабанщица

В сети на этой неделе появилось видео, как лидер "Батькивщины" играет на барабанах. Столько обсуждений и упоминаний о Юлии Владимировне не было ни после одного из ее выступлений с трибуны Верховной Рады. За барабанами политик посидела совсем немного, а вот создатели мемов уже не могут остановиться неделю.

В тему Вести.UA: Тимошенко учится играть на барабанах

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Политическая рок-группа / Мем "Перчатки Кличко"

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Такая себе реклама / Фото "Мемаграм"

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Ребрендинг / Фото "Мемаграм"

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Тимошенко стала мемом / Фото GONI Мемасы

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Без работы политик не останется / Фото GONI Мемасы

Эпопея с пакетами продолжается

В Украине одноразовые пакеты стали платными в магазинах. Таким образом, в стране планируют значительно уменьшить их оборот. Однако изобретательные покупатели платить деньги не готовы, так что сахар насыпают в перчатки или взвешивают каждое яблоко отдельно.

В целом, "пакетного" кризиса большинство украинских семей не боятся. Ведь в каждой семье есть большой пакет с пакетами.

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Без пакетов крутятся, как могут / Фото Алексея Кучеренко

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Пакеты – вне закона / Фото "Мемаграм"

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Богатство по-новому / Фото Александра Бабака

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Пакетный клад/ Фото GONI Мемасы