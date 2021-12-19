24 канал намагався зібрати для вас найбільш актуальні меми. Пропонуємо покращити собі настрій.

Цікаво Ілон Маск порівняв Санта Клауса з відомим диктатором

Подарунки від Миколая – лише для чемних

19 грудня асоціюється у всіх українців з подарунками, солодощами та запахом мандарин. Чи тобі 6 чи 60 – у цей день все одно хочеться сподіватись на диво. Проте, згідно з історією, на приємні сюрпризи мають чекати лише слухняні, решта від Святого Миколая отримають різки. Користувачі з почуттям гумором жартували над тим, хто і що може знайти під подушкою.

Нечемним теж хочеться свята / Фото "Мемаграм"

Часом шкода, що ти вже – не дитина / Фото "Другої приватної мемарні"

Миколай знає, чого найбільше треба / Зображення Олександра Грехова

Подарунки бувають різні / Мем "Безсоромники"

Справді корисний подарунок / Фото з "Балуваної Галі"

Треба пильнувати Миколая / Зображення з мережі інтернет

Варто прочитати Я намагався відповісти емоціями незрячій дитині, – щемливе інтерв'ю зі Святим Миколаєм

Як витратити "тисячу Зеленського"

19 грудня офіційно стартувала програма "єПідтримка": кожен, хто пройшов повний курс вакцинації, має змогу отримати 1000 гривень від держави. Проте вже з 13 грудня запрацював пілотний проєкт, отож багато проворних українців вже встигли отримати гроші.

Оскільки перелік того, на що можна витратити кошти, – обмежений, багато з вакцинованих кинулись купувати книги. Такого зацікавлення не витримали інтернет-крамниці, їхні сайти просто "лягли".

Книжки зараз у топі / Фото Володимира Попова

Книга – найкращий подарунок / Мем Олени Шиян

Є про що подумати / Фото "Мемаграм"

1000 зможуть отримати лише терплячі / Фото "Баба і кіт"

Юля – барабанщиця

У мережі цього тижня з'явилось відео, як лідерка "Батьківщини" грає на барабанах. Стільки обговорень і згадок про Юлію Володимирівну не було б після жодного її виступу з трибуни Верховної Ради. За барабанами політикиня посиділа зовсім трішки, а от творці мемів вже не можуть спинитись тиждень.

До теми Вєсті.UA: Тимошенко вчиться грати на барабанах

Політичний рок-гурт / Мем "Рукавички Кличка"

Така собі реклама / Фото "Мемаграм"

Ребрендинг / Фото "Мемаграм"

Тимошенко стала мемом / Фото GONI Мемаси

Без роботи політикиня не залишиться / Фото GONI Мемаси

Епопея з пакетами продовжується

В Україні одноразові пакети стали платними в магазинах. У такий спосіб в країні планують значно зменшити їхній обіг. Проте винахідливі покупці платити гроші не готові, отож цукор насипають у рукавички або важать кожне яблуко зокрема.

Загалом "пакетної" кризи більшість українських сімей не бояться. Адже в кожній родині є величенький пакет з пакетами.

Без пакетів крутяться, як можуть / Фото Олексія Кучеренка

Пакети – поза законом / Фото "Мемаграм"

Багатство по-новому / Фото Олександра Бабака

Пакетний скарб / Фото GONI Мемаси

Редакція 24 каналу у день Святого Миколая бажає читачам вірити у дива та отримати у подарунок мир, здоров'я та радість.