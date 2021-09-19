Самые смешные мемы недели: принципиально новый дизайн iPhone 13 и дипломированные тиктокеры
Источник:24 канал
Прошедшая неделя была насыщена событиями в Украине и мире. Apple наконец презентовала новенький iPhone 13. Правда, не всех поразил новый дизайн "яблочной" техники. А в Киевском университете культуры открылся первый в мире факультет TikTok.
Редакция 24 канала собрала самые смешные, по нашему мнению, мемы и фотожабы. Что из этого вышло – смотрите дальше.
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Новый iPhone
Украинцы устроили в соцсетях настоящий парад мемов. Главным образом, авторы высмеивали внешние различия между 13-й и 12-й моделями. Да и предыдущими моделями, в целом, тоже.
Примерно так выглядят все предыдущие модели iPhone / Фото из твиттера 07_Everything
Или так / Фото из твиттера Jeff A.
Найдите одно отличие / Фото из твиттера 07_Everything
Что будут чувствовать владельцы новых iPhone 13 / Фото Bessarabia Inform
Уже совсем скоро во всех магазинах техники / Фото Bessarabia Inform
Я пытаюсь увидеть разницу между iPhone 12 и iPhone 13 / Фото из твиттера Rookie
"Принципиально" новый дизайн / Фото из твиттера KooKyKooK
Ждать осталось недолго / Фото Goni
Факультет тиктока
Киевский университет культуры и искусств умеет удивлять. Еще бы! Его ректором уже не первый год является Михаил Поплавский. На днях он заявил об открытии факультета тиктока. Заметим, что и сам Поплавский чрезвычайно активный пользователь соцсетей.
Интересно, как Поплавский додумался до такого / Фото из твиттера 07_Everything
Факультет тиктоку открывает неслыханные возможности / Фото "Мемаграм"
А как все начиналось / Фото из твиттера 07_Everything
Почувствуй разницу / Фото из твиттера 07_Everything
Потому что надо еще больше эпатажа / Фото из твиттера darcy
Хорошее предложение / Фото из твиттера Аннушки
Ой, как не удобно / Фото из твиттера 07_Everything
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Уже не впервые Европа рассчитывает на порядочность России. Но, ой как не ожидаемо, опять ошибается. Что ж, если научиться на чужих ошибках, то придется учиться на своих.
Хорошего вечера!