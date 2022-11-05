Там воюет значительное количество "вагнеровцев" и зэков, – МВД о важности Бахмута для России

По состоянию на 5 ноября тяжелые бои проходят за Бахмут, что на Донецком направлении. На том участке фронта на стороне врага воюют не только россияне, но и наемники ППК "Вагнер".

Об этом заявил советник Министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

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На Бахмутском направлении "ложится" просто страшное количество россиян. Несмотря на это, враг непрерывно атакует.

На самом деле там самые тяжелые бои, которые сейчас продолжаются. За Бахмут, в принципе, отвечает ППК "Вагнер",

– отметил Денисенко.

Это связано с тем, что у россиян до объявления частичной мобилизации критически не хватало людей.

Глава Областной военной администрации Павел Кириленко сказал, что фактически Донетчина и Бахмут – это единственное направление, на котором оккупанты пытаются наступать. Ситуация в районе Бахмута Донецкой области один из самых напряженных среди всех участков фронта. Однако оккупантам вряд ли удастся прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Что сейчас происходит на Донбассе

Как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на восточном фронте оккупанты ведут штурмовые агрессивные действия, наносят удары со всех видов ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов. ВСУ отвечают ударами по артиллерии и авиации.

В Донецкой области идут тяжелые бои в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также сложная ситуация сейчас в районе Угледара. Череватый рассказал, что уже несколько дней продолжаются тяжелые бои возле населенного пункта Павловка.

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