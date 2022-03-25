Самые жесткие в истории санкции против России введены, но будут новые, – Байден

Джо Байден заявил, что против России ввели самые жесткие в истории санкции. В то же время, президент США анонсировал новые ограничения для страны-агрессорки.

Соответствующее заявление президент США сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. Она прошла 25 марта.

Отметьте Вместо России в G20 сейчас должна быть Украина, – Байден

Самые жесткие в истории экономические санкции введены. И будут еще новые,

– заявил Байден.

Россия должна заплатить за страдание Украины. Президент США подчеркнул, что его страна и дальше будет поддерживать Украину. В частности, накануне Штаты выделили миллиард долларов помощи.

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Байден прибыл в Польшу 25 марта. Ранее президент США заявил, что хочет встретиться с беженцами из Украины. Кроме того, Байден посетил находящихся в Польше американских военных.