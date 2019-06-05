Самые громкие провалы Авакова: что получили украинцы вместо системной реформы МВД

Журналисты 24 канала решили вспомнить самые громкие провалы постмайданного министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Нелюди" – так пренебрежительно во время Революции достоинства высказывался о своих будущих подчиненных нынешний руководитель МВД Арсен Аваков. Он обещал системную реформу милиции.

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В 2015 году, когда запускали патрульную полицию, все начиналось вроде хорошо. Запросы у общества были действительно большие. Новая полиция, которая не берет взяток, подтянутые красивые парни и девушки в новой форме. Все это казалось какой-то сказкой в наших реалиях.

Однако патрульная полиция стала лишь ширмой отсутствия системной реформы. Выше патрульных в полицейской иерархии – оперативные сотрудники, следователи, руководители – остались старые.

Есть какие-то взаимовыгодные условия, из-за которых бывшие полицейские (сотрудники милиции) и "Беркут" остались. То, что заговор есть – это 100%,

– убежден Маси Наем, юрист.

Пять лет Арсена Авакова на должности министра прежде всего запомнятся многочисленными нападениями на активистов по всей Украине. Таких было более 50.



Самые громкие провалы Авакова

Ни один заказчик не найден. В лучшем случае за решетку попадают лишь исполнители. Самым резонансным делом последнего времени точно можно назвать убийство активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

Неравнодушные граждане по всей стране требуют привлечь к ответственности заказчиков убийства. Зато после нападения прошел почти год и никаких результатов – как и в других похожих делах.

А неделю назад в Переяслав-Хмельницком застрелили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова : что известно про преступление?31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их задержали и арестовали на 2 месяца без права внесения залога, обоим грозит от 10 до 15 лет тюрьмы и оба не признают вины. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог 14-летний сын подозреваемого Петровца.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытащить пулю так и не смогли, и 3 июня мальчик умер.

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова: смотрите видео

По словам общественного активиста Родиона Шовкошитного, похожие трагедии в Украине случаются едва ли не каждый день.

Зато Арсен Аваков предпочтительно вообще не комментирует действия своих подчиненных, не говоря уже о политической ответственности. Накануне он утвердительно заявил, что не планирует уходить в отставку с должности в связи с трагическими событиями на Киевщине.

Это не говорит о провале реформы. Это говорит о том, что на пути бывают разные ситуации, в частности такие досадные поражения,

– прокомментировал глава МВД.

Верховная Рада уже трижды пыталась уволить Арсена Авакова. И пыталась – это не очень точное слово, ведь голосов набиралось не больше, чем несколько десятков.

Вполне возможно, что будет и новое голосование, ведь петиция за отставку Авакова на сайте президента по состоянию на 5 июня набрала более 23 тысячь голосов.