Самые громкие провалы Авакова: что получили украинцы вместо системной реформы МВД
Журналисты 24 канала решили вспомнить самые громкие провалы постмайданного министра внутренних дел Арсена Авакова.
"Нелюди" – так пренебрежительно во время Революции достоинства высказывался о своих будущих подчиненных нынешний руководитель МВД Арсен Аваков. Он обещал системную реформу милиции.
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В 2015 году, когда запускали патрульную полицию, все начиналось вроде хорошо. Запросы у общества были действительно большие. Новая полиция, которая не берет взяток, подтянутые красивые парни и девушки в новой форме. Все это казалось какой-то сказкой в наших реалиях.
Однако патрульная полиция стала лишь ширмой отсутствия системной реформы. Выше патрульных в полицейской иерархии – оперативные сотрудники, следователи, руководители – остались старые.
Есть какие-то взаимовыгодные условия, из-за которых бывшие полицейские (сотрудники милиции) и "Беркут" остались. То, что заговор есть – это 100%,
– убежден Маси Наем, юрист.
Пять лет Арсена Авакова на должности министра прежде всего запомнятся многочисленными нападениями на активистов по всей Украине. Таких было более 50.
Ни один заказчик не найден. В лучшем случае за решетку попадают лишь исполнители. Самым резонансным делом последнего времени точно можно назвать убийство активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.
Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео
Неравнодушные граждане по всей стране требуют привлечь к ответственности заказчиков убийства. Зато после нападения прошел почти год и никаких результатов – как и в других похожих делах.
А неделю назад в Переяслав-Хмельницком застрелили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова.
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: что известно про преступление?31 мая в Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их задержали и арестовали на 2 месяца без права внесения залога, обоим грозит от 10 до 15 лет тюрьмы и оба не признают вины. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог 14-летний сын подозреваемого Петровца.
Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп из-за пулевого ранения. Вытащить пулю так и не смогли, и 3 июня мальчик умер.
Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова: смотрите видео
По словам общественного активиста Родиона Шовкошитного, похожие трагедии в Украине случаются едва ли не каждый день.
Зато Арсен Аваков предпочтительно вообще не комментирует действия своих подчиненных, не говоря уже о политической ответственности. Накануне он утвердительно заявил, что не планирует уходить в отставку с должности в связи с трагическими событиями на Киевщине.
Это не говорит о провале реформы. Это говорит о том, что на пути бывают разные ситуации, в частности такие досадные поражения,
– прокомментировал глава МВД.
Верховная Рада уже трижды пыталась уволить Арсена Авакова. И пыталась – это не очень точное слово, ведь голосов набиралось не больше, чем несколько десятков.
Вполне возможно, что будет и новое голосование, ведь петиция за отставку Авакова на сайте президента по состоянию на 5 июня набрала более 23 тысячь голосов.
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