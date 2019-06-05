Найгучніші провали Авакова: що отримали українці замість реформи МВС
Журналісти 24 каналу вирішили пригадати найгучніші провали постмайданного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
"Нелюди" – так зневажливо під час Революції гідності висловлювався про своїх майбутніх підлеглих теперішній очільник МВС Арсен Аваков. Він обіцяв системну реформу міліції.
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У 2015 році, коли запускали патрульну поліцію, все починалося наче гарно. Запити в суспільства були справді великі. Нова поліція, яка не бере хабарів, підтягнуті гарні хлопці та дівчата у новій формі. Все це здавалось якоюсь казкою в наших реаліях.
Проте патрульна поліція стала лише ширмою відсутності системної реформи. Вище патрульних у поліцейській ієрархії – оперативні співробітники, слідчі, керівники – залишились старі.
Є якісь взаємовигідні умови, через які колишні поліцейські (співробітники міліції) та "Беркут" залишились. Те, що змова є – це 100%,
– переконаний Масі Наєм, юрист.
П'ять років Арсена Авакова на посаді міністра насамперед запам'ятаються численними нападами на активістів по всій Україні. Таких було понад 50.
Жодного замовника не знайдено. В кращому випадку за ґрати потрапляють лише виконавці. Найрезонанснішою справою останнього часу точно можна назвати вбивство активістки з Херсона Катерини Гандзюк.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео
Небайдужі громадяни по всій країні вимагають притягти замовників вбивства до відповідальності. Натомість після нападу пройшов майже рік й жодних результатів – як й у інших схожих справах.
А тиждень тому у Переяслав-Хмельницькому застрелили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова.
Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: що відомо про злочин?31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували на 2 місяці без права внесення застави, обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця.
Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер.
Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео
За словами громадського активіста Родіона Шовкошитного, схожі трагедії в Україні трапляються ледь не кожного дня.
Натомість Арсен Аваков переважно взагалі не коментує дії своїх підлеглих, не кажучи вже про політичну відповідальність. Напередодні він ствердно заявив, що не планує йти у відставку з посади у зв'язку з трагічними подіями на Київщині.
Це не говорить про провал реформи. Це говорить про те, що на шляху бувають різні ситуації, зокрема такі прикрі поразки,
– прокоментував очільник МВС.
Верховна Рада вже тричі намагалась звільнити Арсена Авакова. Та "намагалась" – це не дуже влучне слово, адже голосів набиралось не більше, ніж декілька десятків.
Цілком можливо, що буде й нове голосування, адже петиція за відставку Авакова на сайті президента станом на 5 червня набрала понад 23 тисячі голосів.
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