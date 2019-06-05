Найгучніші провали Авакова: що отримали українці замість реформи МВС

Журналісти 24 каналу вирішили пригадати найгучніші провали постмайданного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

"Нелюди" – так зневажливо під час Революції гідності висловлювався про своїх майбутніх підлеглих теперішній очільник МВС Арсен Аваков. Він обіцяв системну реформу міліції.

Читайте також: Нереформована система правоохоронних органів вбиває людей, – експерт

У 2015 році, коли запускали патрульну поліцію, все починалося наче гарно. Запити в суспільства були справді великі. Нова поліція, яка не бере хабарів, підтягнуті гарні хлопці та дівчата у новій формі. Все це здавалось якоюсь казкою в наших реаліях.

Проте патрульна поліція стала лише ширмою відсутності системної реформи. Вище патрульних у поліцейській ієрархії – оперативні співробітники, слідчі, керівники – залишились старі.

Є якісь взаємовигідні умови, через які колишні поліцейські (співробітники міліції) та "Беркут" залишились. Те, що змова є – це 100%,

– переконаний Масі Наєм, юрист.

П'ять років Арсена Авакова на посаді міністра насамперед запам'ятаються численними нападами на активістів по всій Україні. Таких було понад 50.



Найгучніші провали Авакова

Жодного замовника не знайдено. В кращому випадку за ґрати потрапляють лише виконавці. Найрезонанснішою справою останнього часу точно можна назвати вбивство активістки з Херсона Катерини Гандзюк.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

Небайдужі громадяни по всій країні вимагають притягти замовників вбивства до відповідальності. Натомість після нападу пройшов майже рік й жодних результатів – як й у інших схожих справах.

А тиждень тому у Переяслав-Хмельницькому застрелили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова.

Вбивство 5-річного Кирила Тлявова : що відомо про злочин?31 травня у Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що у дитину стріляли 2 п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх затримали та арештували на 2 місяці без права внесення застави, обом загрожує від 10 до 15 років в’язниці і обоє не визнають провини. Слідчі не виключають, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Петровця.



Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове поранення. Витягнути кулю так і не змогли, і 3 червня хлопчик помер.

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: дивіться відео

За словами громадського активіста Родіона Шовкошитного, схожі трагедії в Україні трапляються ледь не кожного дня.

Натомість Арсен Аваков переважно взагалі не коментує дії своїх підлеглих, не кажучи вже про політичну відповідальність. Напередодні він ствердно заявив, що не планує йти у відставку з посади у зв'язку з трагічними подіями на Київщині.

Це не говорить про провал реформи. Це говорить про те, що на шляху бувають різні ситуації, зокрема такі прикрі поразки,

– прокоментував очільник МВС.

Верховна Рада вже тричі намагалась звільнити Арсена Авакова. Та "намагалась" – це не дуже влучне слово, адже голосів набиралось не більше, ніж декілька десятків.

Цілком можливо, що буде й нове голосування, адже петиція за відставку Авакова на сайті президента станом на 5 червня набрала понад 23 тисячі голосів.