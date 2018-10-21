Самые смешные мемы недели: церковь 404, воскрешение Ленина, Путин и рай

15 октября РПЦ официально объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью, чем вызвала шквал шуток в сети. Неожиданно к мавзолею, где покоится советский вождь Владимир Ленин, вызвали медиков, а президент РФ Владимир Путин поразил своими несмешными анекдотами.

Церковь 404 и Кирилл Раскольников

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15 октября Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. В официальном заявлении РПЦ говорится, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви" – 11 октября в Стамбуле, Вселенский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии Единой поместной церкви в Украине.

На решение РПЦ не замедлила откликнуться реакция соцсетей: так, патриарху Кириллу дали прозвище "раскольников", а саму Русскую церковь назвали "ошибкой 404".

РПЦ - это церковь 404 — Дональд Трамп (@DJ__Trump) 15 октября 2018 г.

Вітаю РПЦ і Московський патріархат, тепер ви офіційно сектанти, розкольники і єретики. Слава Україні !!! pic.twitter.com/K4HbuVfXUJ — Buick Lesabre (@Buick_Lesabre38) 15 октября 2018 г.

Синод РПЦ в Минске принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. РПЦ не принимает решения Константинополя и не будет им следовать.



Скоро во всём православном мире. pic.twitter.com/8EL5qoPbBT — КасперПривидение (@vnf_m) 15 октября 2018 г.

- Бэрримор, а что это за вой на болотах?

- Это русские попы, сэр, Константинопольскую церковь проклинают.

- Но ведь она их мать, она их породила?!

- Да, сэр, воздух болот плохо влияет на мозг их обитателей.

- Это трагедия.

- Вне всякого сомнения, сэр. — СмутноеВремя (@Durevestnik) 15 октября 2018 г.

РПЦ теперь это ДНР только с крестом. — РадиоБабай (@radiobabay) 15 октября 2018 г.

С сегодняшнего дня мокши вернулись к язычеству

Гундяй вместо сана Патриарх

Принял сан Главного Волхва Мокшанской Орды

На Красной Площади в Маскве

Будет воздвигнуто Центральное Капище. — Ледокоин Гетьмана (@YevhenS) 15 октября 2018 г.

Тепер РПЦ - це ДНР-ЛНР тільки з хрестом і кадилом. pic.twitter.com/fVl2ffPdq6 — Buick Lesabre (@Buick_Lesabre38) 15 октября 2018 г.

РПЦ вистрілила собі в ногу з РПГ — Олександр Аргат (@olarhat) 15 октября 2018 г.

Якщо РПЦ розриває відносини з ПЦ, то тепер вона просто Р? — Ткач Михайло (@Tkach_Mykhailo) 15 октября 2018 г.

РПЦ, після заяви у Мінську, не існує. Є секта з центром у Москві. Всі її дії не канонічні. Нарешті!!! — Iгop (@IropLviv) 15 октября 2018 г.

"Воскрешение" Ленина

В сети набирает огромную популярность фотография, на которой изображены медики, входящие в мавзолей, где уже на протяжении длительного времени покоится советский вождь Владимир Ленин.

Как пишут российские СМИ, дело в том, что одному из посетителей во время экскурсии стало плохо, поэтому пришлось ему вызвать медицинских работников.

Что именно произошло с туристом и при каких обстоятельствах у него возникли проблемы со здоровьем, не известно.

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Правда, пользователи в сети сразу начали шутить, что якобы "скорую" вызвал сам Ильич.

"Ленину плохо стало", "Ильич возвращается", "Он долго терпел и не шевелился", "Это эстонская скорая помощь?""Воскрес!?""Неужели откачают?"– отмечают в шутку в сети.