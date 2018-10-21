12:18
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Самые смешные мемы недели: церковь 404, воскрешение Ленина, Путин и рай

      924 Читати новину українською
      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / коллаж 24 канала

      15 октября РПЦ официально объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью, чем вызвала шквал шуток в сети. Неожиданно к мавзолею, где покоится советский вождь Владимир Ленин, вызвали медиков, а президент РФ Владимир Путин поразил своими несмешными анекдотами.

      Церковь 404 и Кирилл Раскольников

      Читайте также: Украинец зажег сеть танцами с медалью после победы на юношеской Олимпиаде: видео

      15 октября Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. В официальном заявлении РПЦ говорится, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви" – 11 октября в Стамбуле, Вселенский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии Единой поместной церкви в Украине.

      На решение РПЦ не замедлила откликнуться реакция соцсетей: так, патриарху Кириллу дали прозвище "раскольников", а саму Русскую церковь назвали "ошибкой 404".

      РПЦ церква Росія

      "Воскрешение" Ленина

      В сети набирает огромную популярность фотография, на которой изображены медики, входящие в мавзолей, где уже на протяжении длительного времени покоится советский вождь Владимир Ленин.

      Как пишут российские СМИ, дело в том, что одному из посетителей во время экскурсии стало плохо, поэтому пришлось ему вызвать медицинских работников.

      Что именно произошло с туристом и при каких обстоятельствах у него возникли проблемы со здоровьем, не известно.

      Читайте также: Венгерский премьер Орбан "усыновил" носорога: в сети выбирают животному имя

      Правда, пользователи в сети сразу начали шутить, что якобы "скорую" вызвал сам Ильич.

      "Ленину плохо стало", "Ильич возвращается", "Он долго терпел и не шевелился", "Это эстонская скорая помощь?""Воскрес!?""Неужели откачают?"– отмечают в шутку в сети.

      Ленін мавзолей
      Ленін мавзолей
      Ленін
      Ленін мавзолей
       

      Путин и рай

      Речь Владимира Путина о ядерной войне вызвала волну шуток в социальных сетях, а лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров даже сочинил по мотивам выступления президента РФ стихотворение.

      Читайте также: Несмешная шутка: Путин рассказал анекдот о своих отношениях с США

      Глава Кремля Владимир Путин сказал, что в российской концепции применения ядерного оружия не предусмотрено упреждающего удара. И в случае ядерной войны россияне попадут в рай как мученики, а остальные "сдохнут".

      Красноречивые слова Путина быстро разлетелись по соцсетям и вызвали волну насмешек.

      Путин пообещал россиянам райскую жизнь? Нет, он пообещал им быстрое попадание в рай,
      – шутят в сети.

      Путін ядерна війна рай
      Путін ядерна війна Росія рай
      Путін рай ядерна війна
      Путін рай Росіяядерна війна
      Путін Росія ядерна війна

      В свою очередь, российский музыкант Сергей Шнуров потроллил Путина новым стихом, написанным по мотивам речи российского президента.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Здесь и так сплошные муки, Хоть сегодня умирай. Пусть подохнут эти суки, Ну, а мы, конечно, в рай, Попадём как по путевке, Так наш главный обещал. Мыльте, граждане, веревки, Тихо и не вереща! Всеедино, всенародно! Что нам райский переплёт? Мы пойдём куда угодно, Если Родина пошлёт. Хоть к Аллаху, хоть на плаху, Хоть к началу всех начал. Нас давно послали нахуй, Если кто не замечал.

      Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

       
      Теги: Новости России РПЦ Религия Владимир Путин Сеть Ленин Курьезные новости Мемы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 21 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
       1 апреля 2016 , 16:10 90
      Появилось фото захваченных накануне террористов
       28 июня 2016 , 09:35 2
      Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
       31 мая 2016 , 08:40
      Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
       12 февраля 2016 , 14:44
      Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
       26 мая 2016 , 04:19
      Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
       16 апреля 2016 , 13:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук