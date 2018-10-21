Самые смешные мемы недели: церковь 404, воскрешение Ленина, Путин и рай
15 октября РПЦ официально объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью, чем вызвала шквал шуток в сети. Неожиданно к мавзолею, где покоится советский вождь Владимир Ленин, вызвали медиков, а президент РФ Владимир Путин поразил своими несмешными анекдотами.
Церковь 404 и Кирилл Раскольников
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15 октября Русская православная церковь объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. В официальном заявлении РПЦ говорится, что соответствующее решение было принято "в связи с посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви" – 11 октября в Стамбуле, Вселенский патриархат принял решение о предоставлении автокефалии Единой поместной церкви в Украине.
На решение РПЦ не замедлила откликнуться реакция соцсетей: так, патриарху Кириллу дали прозвище "раскольников", а саму Русскую церковь назвали "ошибкой 404".
"Воскрешение" Ленина
В сети набирает огромную популярность фотография, на которой изображены медики, входящие в мавзолей, где уже на протяжении длительного времени покоится советский вождь Владимир Ленин.
Как пишут российские СМИ, дело в том, что одному из посетителей во время экскурсии стало плохо, поэтому пришлось ему вызвать медицинских работников.
Что именно произошло с туристом и при каких обстоятельствах у него возникли проблемы со здоровьем, не известно.
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Правда, пользователи в сети сразу начали шутить, что якобы "скорую" вызвал сам Ильич.
"Ленину плохо стало", "Ильич возвращается", "Он долго терпел и не шевелился", "Это эстонская скорая помощь?""Воскрес!?""Неужели откачают?"– отмечают в шутку в сети.
Путин и рай
Речь Владимира Путина о ядерной войне вызвала волну шуток в социальных сетях, а лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров даже сочинил по мотивам выступления президента РФ стихотворение.
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Глава Кремля Владимир Путин сказал, что в российской концепции применения ядерного оружия не предусмотрено упреждающего удара. И в случае ядерной войны россияне попадут в рай как мученики, а остальные "сдохнут".
Красноречивые слова Путина быстро разлетелись по соцсетям и вызвали волну насмешек.
Путин пообещал россиянам райскую жизнь? Нет, он пообещал им быстрое попадание в рай,
– шутят в сети.
В свою очередь, российский музыкант Сергей Шнуров потроллил Путина новым стихом, написанным по мотивам речи российского президента.