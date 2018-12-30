Самые смешные мемы недели: картофель для Путина и Поклонская на коне
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину в качестве новогоднего подарка 4 мешка картошки со своего двора и сало. Скандально известная экс-прокурорша Крыма Наталья Поклонская записала новогоднее поздравление, сидя на лошади. Это очень оживило интернет-сообщество. Масла в огонь подлил и руководитель Кремля.
Картофельное поздравление Лукашенко
Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт пояснила, что Путин сам полушутя попросил о таком подарке, когда Лукашенко спрашивал, что бы президент РФ хотел получить к Новому году. Сам же глава Беларуси был настроен вполне серьезно.
Читайте также: Путин выделился странным поведением на встрече с Лукашенко: курьезное видео
Так, в четырех килограммном подарке для Путина оказались несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для разного приготовления: один для жарки, второй – для дерунов, третий – для пюре, четвертый – для запекания и отваривания.
Поклонская-всадница
Видео новогоднего поздравления ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская опубликовала у себя в Instagram. Она пыталась сделать свой спитч торжественным, но барышне, очевидно, было трудно в роли наездницы, да еще и с бокалом шампанского в руке.
Под сообщением собралось немало остроумных комментариев, а затем "полетели" и фотожабы.
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской
(недо)Поздравление Путина
Глава Кремля Владимир Путин на новогоднем вечере в Большом театре, что в Москве, поздравил россиян с наступающим Новым годом. Однако в ответ на пожелание "здоровья, любви и счастья" от российского лидера пользователи соцсетей взорвались критикой.
Читайте также: Что Путин будет делать в 2019 году: прогноз американского аналитика
Российский пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал соответствующее видео в на своей странице в Twitter.
Однако в сети на поздравление главы Кремля отреагировали с негативом.
"Есть только одно пожелание на Новый год, чтобы Путин испустил дух", – пишет один из пользователей.
"Вот у меня приходят счета. Я их плачу. И работаю по шесть дней в неделю по 12 часов. Счета растут, а зарплата нет. Путин у власти уже 19 лет. Может пора ему на покой? Травить анекдоты и я могу", – говорится в одном из комментариев.