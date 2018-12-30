21:19
30 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Самые смешные мемы недели: картофель для Путина и Поклонская на коне

      195 Читати новину українською
      Самые смешные мемы недели
      Самые смешные мемы недели / Коллаж 24 Канала

      Президент Беларуси Александр Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину в качестве новогоднего подарка 4 мешка картошки со своего двора и сало. Скандально известная экс-прокурорша Крыма Наталья Поклонская записала новогоднее поздравление, сидя на лошади. Это очень оживило интернет-сообщество. Масла в огонь подлил и руководитель Кремля.

      Картофельное поздравление Лукашенко

      Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт пояснила, что Путин сам полушутя попросил о таком подарке, когда Лукашенко спрашивал, что бы президент РФ хотел получить к Новому году. Сам же глава Беларуси был настроен вполне серьезно.

      Читайте также: Путин выделился странным поведением на встрече с Лукашенко: курьезное видео

      Так, в четырех килограммном подарке для Путина оказались несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для разного приготовления: один для жарки, второй – для дерунов, третий – для пюре, четвертый – для запекания и отваривания.

      Поклонская-всадница

      Видео новогоднего поздравления ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская опубликовала у себя в Instagram. Она пыталась сделать свой спитч торжественным, но барышне, очевидно, было трудно в роли наездницы, да еще и с бокалом шампанского в руке.

      Под сообщением собралось немало остроумных комментариев, а затем "полетели" и фотожабы.


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской


      Фотожаба на новогоднее поздравление Поклонской

      (недо)Поздравление Путина

      Глава Кремля Владимир Путин на новогоднем вечере в Большом театре, что в Москве, поздравил россиян с наступающим Новым годом. Однако в ответ на пожелание "здоровья, любви и счастья" от российского лидера пользователи соцсетей взорвались критикой.

      Читайте также: Что Путин будет делать в 2019 году: прогноз американского аналитика

      Российский пропагандист Дмитрий Смирнов опубликовал соответствующее видео в на своей странице в Twitter.

      Однако в сети на поздравление главы Кремля отреагировали с негативом.

      "Есть только одно пожелание на Новый год, чтобы Путин испустил дух", – пишет один из пользователей.

      Новорічне привітання Путін

      "Вот у меня приходят счета. Я их плачу. И работаю по шесть дней в неделю по 12 часов. Счета растут, а зарплата нет. Путин у власти уже 19 лет. Может пора ему на покой? Травить анекдоты и я могу", – говорится в одном из комментариев.

      Привітання Путін

      Путін привітання

      Путін відповідь

      Путін відповідь

       

      Теги: Новости Украины Новости России Новости Беларуси Александр Лукашенко Владимир Путин Мемы
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто рисовал Рождество – Ван Гог или Дали? Тест на знание зимних фантазий художников
      сегодня , 20:01 Кто рисовал Рождество – Ван Гог или Дали? Тест на знание зимних фантазий художников
      Наталія Печерська 218
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      ЛГБТ – не актуально? Но права человека не бывают неактуальными
      сегодня , 20:01 ЛГБТ – не актуально? Но права человека не бывают неактуальными
      Наталія Лебідь 25
      Самые смешные мемы недели: картофель для Путина и Поклонская на коне
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: картофель для Путина и Поклонская на коне
      195
      Жуткие признания украинского пленного и пьяные разборки боевиков – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Жуткие признания украинского пленного и пьяные разборки боевиков – топ-5 видео недели
      301
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Поиск работы в Украине: где легче всего устроиться и сколько это длится
       9 апреля 2017 , 13:02
      Самые смешные мемы недели: джекпот Ляшко и пикантная перепичка
       29 октября 2017 , 20:00
      Украинцы массово переводят автомобили на газ
       26 июля , 16:01
      Главный соперник Шахтера в борьбе за 2-е место в группе ЛЧ: его игроки в 3 раза дороже, здесь чемпион мира
       5 сентября , 10:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук