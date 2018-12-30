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      Найсмішніші меми тижня: картопля для Путіна і Поклонська на коні

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      Найсмішніші меми тижня
      Найсмішніші меми тижня / Колаж 24 каналу

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко надіслав президентові Росії Володимиру Путіну як новорічний подарунок 4 мішки картоплі зі свого подвір’я та сало. Скандально відома екс-прокурорка Криму Наталія Поклонська записала новорічне привітання, сидячи на коні. Це неабияк пожвавило інтернет-спільноту. Масла у вогонь підлив і керманич Кремля.

      Картопляне привітання Лукашенка

      Прес-секретарка президента Білорусі Наталія Ейсмонт пояснила, що Путін сам напівжартома попросив про такий подарунок, коли Лукашенко запитував, що б президент РФ хотів отримати до Нового року. Сам же глава Білорусі був налаштований цілком серйозно.

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      Так, у чотирьохкілограмовому подарунку для Путіна опинились кілька елітних сортів картоплі, кожен з яких призначений для різного приготування: один для смаження, другий – для дерунів, третій – для пюре, четвертий – для запікання і відварювання.

      Поклонська-вершниця

      Відео новорічного привітання нині депутатка російської Держдумі Наталія Поклонська опубліковала у себе в Instagram. Вона намагалась зробити свій спітч урочистим, але панянці, очевидно, було важко у ролі вершниці, та ще й з келихом шампанського у руці.

      Під дописом назбиралось чимало дотепних коментарів, а потім "полетіли" і фотожаби.


      Фотожаба на новорічне привітання Поклонської


      Фотожаба на новорічне привітання Поклонської


      Фотожаба на новорічне привітання Поклонської


      Фотожаба на новорічне привітання Поклонської


      Фотожаба на новорічне привітання Поклонської


      Фотожаба на новорічне привітання Поклонської


      Фотожаба на новорічне привітання Поклонської


      Фотожаба на новорічне привітання Поклонської


      Фотожаба на новорічне привітання Поклонської


      Фотожаба на новорічне привітання Поклонської

      (недо)Привітання Путіна

      Очільник Кремля Володимир Путін на новорічному вечорі в Великому театрі, що в Москві, привітав росіян із прийдешнім Новим роком. Однак у відповідь на побажання "здоров'я, любові та щастя" від російського лідера користувачі соцмереж вибухнули критикою.

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      Російський пропагандист Дмитро Смирнов опублікував відповідне відео в на своїй сторінці в Twitter.

      Однак у мережі на привітання голови Кремля відреагували з негативом.

      "Є тільки одне побажання на Новий рік, щоб Путін спустив дух", – пише один із користувачів.

      Новорічне привітання Путін

      "Ось у мене приходять рахунки. Я їх плачу. І працюю по шість днів на тиждень по 12 годин. Рахунки ростуть, а зарплата ні. Путін при владі вже 19 років. Може пора йому на спокій? Травить анекдоти і я можу", – йдеться водному із коментарів.

      Привітання Путін

      Путін привітання

      Путін відповідь

      Путін відповідь

       

      Теги: Новини України Новини Росії Новини Білорусі Меми Володимир Путін Олександр Лукашенко
      Джерело: 24 канал
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