Найсмішніші меми тижня: картопля для Путіна і Поклонська на коні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко надіслав президентові Росії Володимиру Путіну як новорічний подарунок 4 мішки картоплі зі свого подвір’я та сало. Скандально відома екс-прокурорка Криму Наталія Поклонська записала новорічне привітання, сидячи на коні. Це неабияк пожвавило інтернет-спільноту. Масла у вогонь підлив і керманич Кремля.

Картопляне привітання Лукашенка

Прес-секретарка президента Білорусі Наталія Ейсмонт пояснила, що Путін сам напівжартома попросив про такий подарунок, коли Лукашенко запитував, що б президент РФ хотів отримати до Нового року. Сам же глава Білорусі був налаштований цілком серйозно.

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Так, у чотирьохкілограмовому подарунку для Путіна опинились кілька елітних сортів картоплі, кожен з яких призначений для різного приготування: один для смаження, другий – для дерунів, третій – для пюре, четвертий – для запікання і відварювання.

А батька походу тот еще тролль — Local Host (@localhost58) 30 грудня 2018 р.

Надеюсь что ее тщательно проверят, вдруг она санкционная, тогда президенту придётся лично садится на трактор и давить эту гадость! — Semyon Melman (@shkolar92) 30 грудня 2018 р.

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки...чем и откупился от объединения с Россией в одно государство!)))https://t.co/T9TklIQqqU pic.twitter.com/vN0V1qr26b — Aleks Vtulkin (@VtulkinAleks) 30 грудня 2018 р.

Поклонська-вершниця

Відео новорічного привітання нині депутатка російської Держдумі Наталія Поклонська опубліковала у себе в Instagram. Вона намагалась зробити свій спітч урочистим, але панянці, очевидно, було важко у ролі вершниці, та ще й з келихом шампанського у руці.

Під дописом назбиралось чимало дотепних коментарів, а потім "полетіли" і фотожаби.



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської



Фотожаба на новорічне привітання Поклонської

Наталья Поклонская на коне и с бокалом поздравила россиян с новым годом. Шампусик есть? Есть! Конь есть? Есть! Только вот царя не хватает до полного образа pic.twitter.com/KHPCRudCV1 — Щепетильный кухар (@shepitkitchen) 25 грудня 2018 р.

Чем ближе к Новому году, тем больше странных поздравлений. Вот, например, Наталья Поклонская поздравляет россиян верхом на коне. Портрета императора вроде не видно. pic.twitter.com/cJ9qK9qEuq — Лентач (@oldLentach) 25 грудня 2018 р.

Агент СБУ Поклонская празднует Рождество 25 декабря вместе со странами НАТО и Украиной pic.twitter.com/ngmKC86YDH — Политхардкор (@ruzke_politota) 25 грудня 2018 р.

Шальная императрица Поклонская на коне изволила-с поздравить россиянpic.twitter.com/fxdqW7ubeK — Лента.ру (@lentaruofficial) 25 грудня 2018 р.

(недо)Привітання Путіна

Очільник Кремля Володимир Путін на новорічному вечорі в Великому театрі, що в Москві, привітав росіян із прийдешнім Новим роком. Однак у відповідь на побажання "здоров'я, любові та щастя" від російського лідера користувачі соцмереж вибухнули критикою.

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Російський пропагандист Дмитро Смирнов опублікував відповідне відео в на своїй сторінці в Twitter. Путин на новогоднем вечере в Большом театре: Я желаю всем здоровья, любви, счастья! Мира и процветания нашей Родине! С наступающим праздником, с приближающимся 2019 годом! pic.twitter.com/drc0HLrmmW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 грудня 2018 р. Однак у мережі на привітання голови Кремля відреагували з негативом. "Є тільки одне побажання на Новий рік, щоб Путін спустив дух", – пише один із користувачів. "Ось у мене приходять рахунки. Я їх плачу. І працюю по шість днів на тиждень по 12 годин. Рахунки ростуть, а зарплата ні. Путін при владі вже 19 років. Може пора йому на спокій? Травить анекдоти і я можу", – йдеться водному із коментарів.