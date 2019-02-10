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      Самые смешные мемы недели: лох Янукович, "Бляха" от Луценко, сладкий сон Трампа

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      Мемы недели: жемчуг Януковича и Луценко, сон маленького Трампа
      Мемы недели: жемчуг Януковича и Луценко, сон маленького Трампа / Коллаж 24 канал

      Прошлую неделю с 4 по 10 февраля порадовал нас не только многими резонансными событиями, а и перлами от некоторых политиков. 24 канал предлагает вам вспомнить некоторые из них, уже ставшие мемамы.

      Янукович – снова в ударе

      6 февраля Виктор Янукович дал большую пресс-конференцию в Москве. Кроме стандартных утверждений, совпадающих с риторикой Кремля, президент-беглец отметился еще и несколькими пералми.

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      Меня кинули, как лоха

      "Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, меня кинули, как лоха... Мое мнение, что ответственность на них лежит, никто с них ее не снимет. И я бы хотел, чтобы они мне публично ответили, почему я уже много лет к ним обращаюсь: и с пресс-конференций, и письма пишу, но ответа от Европейских стран так и не получил".

      Словно иду в Донецке – это Ростов сегодня

      "Почему бы не открыть избирательные участки в Ростове, где полно украинцев? Я вам говорю, я выхожу иногда прогуляться по улицам, и как будто иду в Донецке: "Здрасте-здрасте, здрасте-здрасте" – это Ростов сегодня. Куда ни глянь – везде украинцы. Почему бы не проявить внимание к людям. С ними невозможно долго говорить, потому что слезы наворачиваются на глаза. Я наслушался многое от них. Но фактически мы оказались в одинаковых условиях – нас выгнали из страны".

      Банки Интерпола

      "Я свободно передвигаюсь по территории России, не состою в каких-либо банках (базах – 24 канал) Интерпола и могу свободно выезжать в любую страну мира".

      Водичка залетела на корт, я поскользнулся и упал

      "Если все будет хорошо - может быть, месячишко, может, полтора - и я буду на корте. А произошло все очень просто: утром, когда пришел на корт, не было там еще посетителей, мы были первыми... раньше пришел, отклацал, поиграл, подвигался, попрыгал, попотел и все. А вот рано утром был проливной дождь, было открыто окно (на крытом корте), водичка залетела на корт, и прямо во время тренировки я серьезно поскользнулся и упал".

      Пашинский с автоматиком

      "Организация расстрелов была выгодной тем, кто хотел сорвать мирные переговоры, которые начались 20 февраля – с участием представителей европейских стран и оппозиции. Называют фамилии Андрея Парубия, который сейчас возглавляет Верховную Раду, Сергея Пашинского, который бегал там с автоматикой. Стрелки стреляли с тех зданий, которые контролировала оппозиция"

      Без петли на шее

      Как чувствую себя? Мы с вами давно друг друга знаем, знакомы. Мне тоже приятно Вас видеть. Вы знаете поговорку, как прокурор говорил: "Рад вас видеть без петли на шее".

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      Врать – профессиональная привычка Порошенко

      "Я Петра Порошенко знаю очень давно или хорошо... Беда в том, что он – не государственник, он – бизнесмен. У него на первом месте стоят личная выгода и деньги, и он все готов на это променять. Поэтому методы, которыми он пользуется, являются очень изящными. Отличительная его черта – ложь. Сколько я его знаю, сколько я имел с ним дело... он не только мне лгал, он постоянно лгал всем. Это его профессиональная привычка, я бы сказал, и отличительная черта".

      Конечно, на такие немного забавные высказывания гаранта бурно отреагировали в сети.

      Янкович, Порошенко, мем, прес-конференція, Москва

      Янкович, Порошенко, мем, прес-конференція, Москва

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      Янкович, мем, прес-конференція, Москва, лох

      Янукович, прес-конференція, Москва, перли

      Янукович, прес-конференція, Москва, перли

      Янукович, прес-конференція, Москва, перли

      Янукович, прес-конференція, Москва, перли

      Янукович, прес-конференція, Москва, перли

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      "Бляяяха": "Женщина третьего тысячелетия" выругалась в Раде

      Представитель президента Ирина Луценко во время выступления в Верховной Раде перепутала материалы докладов. Так, "женщина третьего тысячелетия" должна была докладывать о переименовании Днепропетровской области, однако вышла на трибуну и начала доклад о наблюдателях от России, а также о подготовке вмешательства в выборы президента.

      Спикер Верховной Рады Андрей Парубий остановил ее и сказал, что она докладывает не то.

      Бляяяха! Извините, пожалуйста. Сейчас возьму материалы. Извините, пожалуйста,
      – сказала Ирина Луценко.

      После председатель парламента призвал коллег с пониманием к этому отнестись, потому что "все находятся в состоянии высокой напряженности, принимают важные решения, а Ирина имеет ряд законопроектов к докладу".

      Она бурно на это отреагировала и выругалась с трибуны.

      Лайка Ірини Луценко

      Дружина генпрокурора, представник президента у Раді та нардеп Ірина Луценко вийшла до трибуни у Верховній Раді, щоб доповідати по законопроекту, але взяла з собою листки з коментарями до зовсім іншого проекту закону. Коли її зупинили і пані Ірина зрозуміла, що вже деякий час читає зовсім інше — вона, не виключивши мікрофон, видала "бляяяха", але, можливо, ви почуєте щось інше ;)

      Posted by 24 Канал on Thursday, 7 February 2019

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      Сладкий сон маленького Трампа

      Не только действующий президент Дональд и его родственники имеют фамилию Трамп. Живет в США и 11-летний Джошуа, который также уже пользуется определенной популярностью в стране.

      Узнав о том, что дети в школе издеваются над парнем из-за его фамилии, американский гарант пригласил на свое выступление в Конгрессе, где политик докладывал "О положении страны". Речь в целом длилась 82 минуты.

      Но, то ли взрослый Трамп так скучно говорил, или его спич слишком длинным, однако маленький Трамп в итоге заснул. Фотография со спящим ребенком на фоне политиков мгновенно разлетелась по сети и стала мемом. А в Twitter Джошуа назвали "героем сопротивления" Трампу.

      Трамп, Джошуа, промова, сон

      Трамп, Джошуа, промова, сон

      Трамп, Джошуа, промова, сон

      Трамп, Джошуа, промова, сон

      Трамп, Джошуа, промова, сон

      Трамп, Джошуа, промова, сон

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      Источник: 24 канал
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