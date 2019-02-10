Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа
Минулий тиждень з 4 по 10 лютого потішив нас не лише багатьма резонансними подіями, а й перлами від деяких політиків. 24 канал пропонує Вам пригадати деякі з них, що вже стали мемами.
Янукович – знову в ударі
6 лютого Віктор Янукович дав велику прес-конференцію у Москві. Окрім стандартних тверджень, що збігаються з риторикою Кремля, президент-утікач відзначився ще й кілька перлами.
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Мене кинули, як лоха
"Мене обдурили, зрадили або, як говорять просунуті українські політики, мене кинули, як лоха… Моя думка, що відповідальність на них лежить, ніхто з них її не зніматиме. І я би хотів, щоб вони мені публічно відповіли, чому я вже багато років до них звертаюся: і з прес-конференцій, і листи пишу, але відповідь від Європейських країн так і не отримав".
Немов іду у Донецьку – це Ростов сьогодні
"Чому б не відкрити виборчі дільниці в Ростові, де повно українців? Я вам кажу, я виходжу іноді прогулятися вулицями, і як ніби йду в Донецьку: "Здрастє-здрастє, здрастє-здрастє" – це Ростов сьогодні. Куди не глянь – всюди українці. Чому б не проявити увагу до людей. З ними неможливо довго говорити, бо сльози навертаються на очі. Я наслухався багато чого від них. Але фактично ми виявилися в однакових умовах – нас вигнали з країни".
Банки Інтерполу
"Я вільно пересуваюся територією Росії, не перебуваю у жадних банках (базах – 24 канал) Інтерполу та можу вільно виїжджати в будь-яку країну світу".
Водичка залетіла на корт, я послизнувся та впав
"Якщо все буде добре – може бути, місячішко, може, півтора – і я буду на корті. А сталося все дуже просто: вранці, коли прийшов на корт, не було там ще відвідувачів, ми були першими... раніше прийшов, відклацав, пограв, порухався, пострибав, попітнів і все. А ось рано-вранці був проливний дощ, було відкрито вікно (на критому корті), водичка залетіла на корт, і прямо під час тренування я серйозно послизнувся та впав".
Пашинський з автоматиком
"Організація розстрілів була вигідною тим, хто хотів зірвати мирні переговори, які почалися 20 лютого – за участю представників європейських країн і опозиції. Називають прізвища Андрія Парубія, який зараз очолює Верховну Раду, Сергія Пашинського, який бігав там з автоматикою. Стрілки стріляли з тих будівель, які контролювала опозиція"
Без петлі на шиї
Як почуваюся? Ми з вами давно один одного знаємо, знайомі. Мені теж приємно Вас бачити. Ви знаєте приказку, як прокурор говорив: "Радий вас бачити без петлі на шиї".
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Брехати – професійна звичка Порошенка
"Я Петра Порошенка знаю дуже давно або добре... Біда в тім, що він – не державник, він – бізнесмен. У нього на першому місці стоять особиста вигода та гроші, і він все готовий на це проміняти. Тому методи, якими він користується, є дуже витонченими. Відмінна його риса – брехня. Скільки я його знаю, скільки я мав з ним справу... він не тільки мені брехав, він постійно брехав усім. Це його професійна звичка, я б сказав, і відмінна риса".
Звісно, на такі дещо кумедні вислови гаранта бурхливо відреагували у мережі.
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"Бляяяха": "Жінка третього тисячоліття" вилаялась у Раді
Представник президента Ірина Луценко під час виступу у Верховній Раді переплутала матеріали доповідей. Так, "жінка третього тисячоліття" мала доповідати щодо перейменування Дніпропетровської області, однак вийшла на трибуну та почала доповідь про спостерігачів від Росії, а також про підготовку втручання у вибори президента.
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій зупинив її і сказав, що вона доповідає не те.
Бляяяха! Вибачте, будь ласка. Зараз візьму матеріали. Вибачте, будь ласка,
– сказала Ірина Луценко.
Опісля голова парламенту закликав колег з зрозумінням до цього поставитися, бо "всі перебувають у стані високої напруженості, приймають важливі рішення, а пані Ірина має низку законопроектів до доповіді".
Вона бурхливо на це відреагувала та вилаялася з трибуни.
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Солодкий сон маленького Трамп
Не лише чинний президент Дональд і його родичі мають прізвище Трамп. Живе у США й 11-річний Джошуа який також вже користується певною популярністю у країні.
Дізнавшись про те, що діти у школі знущаються над хлопцем через його прізвище, американський гарант запросив того на свій виступ у Конгресі, де політик доповідав "Про становище країни". Промова загалом тривала 82 хвилини.
Але, чи то дорослий Трамп так нудно говорив, чи його спіч був надто довгим, однак маленький Трамп у підсумку заснув. Світлина зі сплячою дитиною на тлі політиків миттєво розлетілася мережею та стала мемом. А у Twitter Джошуа назвали "героєм опору" Трампу.