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      Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа

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      Меми тижня: перли Януковича та Луценка, сон маленького Трампа
      Меми тижня: перли Януковича та Луценка, сон маленького Трампа / Колаж 24 канал

      Минулий тиждень з 4 по 10 лютого потішив нас не лише багатьма резонансними подіями, а й перлами від деяких політиків. 24 канал пропонує Вам пригадати деякі з них, що вже стали мемами.

      Янукович – знову в ударі

      6 лютого Віктор Янукович дав велику прес-конференцію у Москві. Окрім стандартних тверджень, що збігаються з риторикою Кремля, президент-утікач відзначився ще й кілька перлами.

      Читайте також: Що сказав Янукович на прес-конференції: головні тези

      Мене кинули, як лоха

      "Мене обдурили, зрадили або, як говорять просунуті українські політики, мене кинули, як лоха… Моя думка, що відповідальність на них лежить, ніхто з них її не зніматиме. І я би хотів, щоб вони мені публічно відповіли, чому я вже багато років до них звертаюся: і з прес-конференцій, і листи пишу, але відповідь від Європейських країн так і не отримав".

      Немов іду у Донецьку – це Ростов сьогодні

      "Чому б не відкрити виборчі дільниці в Ростові, де повно українців? Я вам кажу, я виходжу іноді прогулятися вулицями, і як ніби йду в Донецьку: "Здрастє-здрастє, здрастє-здрастє" – це Ростов сьогодні. Куди не глянь – всюди українці. Чому б не проявити увагу до людей. З ними неможливо довго говорити, бо сльози навертаються на очі. Я наслухався багато чого від них. Але фактично ми виявилися в однакових умовах – нас вигнали з країни".

      Банки Інтерполу

      "Я вільно пересуваюся територією Росії, не перебуваю у жадних банках (базах – 24 канал) Інтерполу та можу вільно виїжджати в будь-яку країну світу".

      Водичка залетіла на корт, я послизнувся та впав

      "Якщо все буде добре – може бути, місячішко, може, півтора – і я буду на корті. А сталося все дуже просто: вранці, коли прийшов на корт, не було там ще відвідувачів, ми були першими... раніше прийшов, відклацав, пограв, порухався, пострибав, попітнів і все. А ось рано-вранці був проливний дощ, було відкрито вікно (на критому корті), водичка залетіла на корт, і прямо під час тренування я серйозно послизнувся та впав".

      Пашинський з автоматиком

      "Організація розстрілів була вигідною тим, хто хотів зірвати мирні переговори, які почалися 20 лютого – за участю представників європейських країн і опозиції. Називають прізвища Андрія Парубія, який зараз очолює Верховну Раду, Сергія Пашинського, який бігав там з автоматикою. Стрілки стріляли з тих будівель, які контролювала опозиція"

      Без петлі на шиї

      Як почуваюся? Ми з вами давно один одного знаємо, знайомі. Мені теж приємно Вас бачити. Ви знаєте приказку, як прокурор говорив: "Радий вас бачити без петлі на шиї".

      Читайте також: "Радий бачити вас без петлі на шиї": журналіст розповів, що мав на увазі Янукович

      Брехати – професійна звичка Порошенка 

      "Я Петра Порошенка знаю дуже давно або добре... Біда в тім, що він – не державник, він – бізнесмен. У нього на першому місці стоять особиста вигода та гроші, і він все готовий на це проміняти. Тому методи, якими він користується, є дуже витонченими. Відмінна його риса – брехня. Скільки я його знаю, скільки я мав з ним справу... він не тільки мені брехав, він постійно брехав усім. Це його професійна звичка, я б сказав, і відмінна риса".

      Звісно, на такі дещо кумедні вислови гаранта бурхливо відреагували у мережі.

      Янкович, Порошенко, мем, прес-конференція, Москва

      Янкович, Порошенко, мем, прес-конференція, Москва

      Янкович, мем, прес-конференція, Москва, лох

      Янкович, мем, прес-конференція, Москва, лох

      Янкович, мем, прес-конференція, Москва, лох\

      Янкович, мем, прес-конференція, Москва, лох

      Янукович, прес-конференція, Москва, перли

      Янукович, прес-конференція, Москва, перли

      Янукович, прес-конференція, Москва, перли

      Янукович, прес-конференція, Москва, перли

      Янукович, прес-конференція, Москва, перли

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      "Бляяяха": "Жінка третього тисячоліття" вилаялась у Раді

      Представник президента Ірина Луценко під час виступу у Верховній Раді переплутала матеріали доповідей. Так, "жінка третього тисячоліття" мала доповідати щодо перейменування Дніпропетровської області, однак вийшла на трибуну та почала доповідь про спостерігачів від Росії, а також про підготовку втручання у вибори президента.

      Спікер Верховної Ради Андрій Парубій зупинив її і сказав, що вона доповідає не те.

      Бляяяха! Вибачте, будь ласка. Зараз візьму матеріали. Вибачте, будь ласка,
      – сказала Ірина Луценко.

      Опісля голова парламенту закликав колег з зрозумінням до цього поставитися, бо "всі перебувають у стані високої напруженості,  приймають важливі рішення, а пані Ірина має низку законопроектів до доповіді".

      Вона бурхливо на це відреагувала  та вилаялася з трибуни.

      Лайка Ірини Луценко

      Дружина генпрокурора, представник президента у Раді та нардеп Ірина Луценко вийшла до трибуни у Верховній Раді, щоб доповідати по законопроекту, але взяла з собою листки з коментарями до зовсім іншого проекту закону. Коли її зупинили і пані Ірина зрозуміла, що вже деякий час читає зовсім інше — вона, не виключивши мікрофон, видала "бляяяха", але, можливо, ви почуєте щось інше ;)

      Posted by 24 Канал on Thursday, 7 February 2019

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      Солодкий сон маленького Трамп 

      Не лише чинний президент Дональд і його родичі мають прізвище Трамп. Живе у США й 11-річний Джошуа який також вже користується певною популярністю у країні.

      Дізнавшись про те, що діти у школі знущаються над хлопцем через його прізвище, американський гарант запросив того на свій виступ у Конгресі, де політик доповідав "Про становище країни". Промова загалом тривала 82 хвилини.

      Але, чи то дорослий Трамп так нудно говорив, чи його спіч був надто довгим, однак маленький Трамп у підсумку заснув. Світлина зі сплячою дитиною на тлі політиків миттєво розлетілася мережею та стала мемом. А у Twitter Джошуа назвали "героєм опору" Трампу.

      Трамп, Джошуа, промова, сон

      Трамп, Джошуа, промова, сон

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      Трамп, Джошуа, промова, сон

      Трамп, Джошуа, промова, сон

      Трамп, Джошуа, промова, сон

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      Теги: Новини політики Новини України Віктор Янукович Янукович говорить Курйозні новини Ірина Луценко Новини США Дональд Трамп Публікації
      Джерело: 24 канал
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