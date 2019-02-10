Найсмішніші меми тижня: лох Янукович, "Бляха" від Луценко, солодкий сон Трампа

Минулий тиждень з 4 по 10 лютого потішив нас не лише багатьма резонансними подіями, а й перлами від деяких політиків. 24 канал пропонує Вам пригадати деякі з них, що вже стали мемами.

Янукович – знову в ударі

6 лютого Віктор Янукович дав велику прес-конференцію у Москві. Окрім стандартних тверджень, що збігаються з риторикою Кремля, президент-утікач відзначився ще й кілька перлами.

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Мене кинули, як лоха

"Мене обдурили, зрадили або, як говорять просунуті українські політики, мене кинули, як лоха… Моя думка, що відповідальність на них лежить, ніхто з них її не зніматиме. І я би хотів, щоб вони мені публічно відповіли, чому я вже багато років до них звертаюся: і з прес-конференцій, і листи пишу, але відповідь від Європейських країн так і не отримав".

Немов іду у Донецьку – це Ростов сьогодні

"Чому б не відкрити виборчі дільниці в Ростові, де повно українців? Я вам кажу, я виходжу іноді прогулятися вулицями, і як ніби йду в Донецьку: "Здрастє-здрастє, здрастє-здрастє" – це Ростов сьогодні. Куди не глянь – всюди українці. Чому б не проявити увагу до людей. З ними неможливо довго говорити, бо сльози навертаються на очі. Я наслухався багато чого від них. Але фактично ми виявилися в однакових умовах – нас вигнали з країни".

Банки Інтерполу

"Я вільно пересуваюся територією Росії, не перебуваю у жадних банках (базах – 24 канал) Інтерполу та можу вільно виїжджати в будь-яку країну світу".

Водичка залетіла на корт, я послизнувся та впав

"Якщо все буде добре – може бути, місячішко, може, півтора – і я буду на корті. А сталося все дуже просто: вранці, коли прийшов на корт, не було там ще відвідувачів, ми були першими... раніше прийшов, відклацав, пограв, порухався, пострибав, попітнів і все. А ось рано-вранці був проливний дощ, було відкрито вікно (на критому корті), водичка залетіла на корт, і прямо під час тренування я серйозно послизнувся та впав".

Пашинський з автоматиком

"Організація розстрілів була вигідною тим, хто хотів зірвати мирні переговори, які почалися 20 лютого – за участю представників європейських країн і опозиції. Називають прізвища Андрія Парубія, який зараз очолює Верховну Раду, Сергія Пашинського, який бігав там з автоматикою. Стрілки стріляли з тих будівель, які контролювала опозиція"

Без петлі на шиї

Як почуваюся? Ми з вами давно один одного знаємо, знайомі. Мені теж приємно Вас бачити. Ви знаєте приказку, як прокурор говорив: "Радий вас бачити без петлі на шиї".

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Брехати – професійна звичка Порошенка

"Я Петра Порошенка знаю дуже давно або добре... Біда в тім, що він – не державник, він – бізнесмен. У нього на першому місці стоять особиста вигода та гроші, і він все готовий на це проміняти. Тому методи, якими він користується, є дуже витонченими. Відмінна його риса – брехня. Скільки я його знаю, скільки я мав з ним справу... він не тільки мені брехав, він постійно брехав усім. Це його професійна звичка, я б сказав, і відмінна риса".

Звісно, на такі дещо кумедні вислови гаранта бурхливо відреагували у мережі.

український журналіст - єдиний там з наших - Цимбалюк каже Януковичу, що його риторика схожа на риторику Путіна: "Вы тут случайно не в плену?" :) — Oksana Kovalenko (@superumka) 6 February 2019

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"Бляяяха": "Жінка третього тисячоліття" вилаялась у Раді

Представник президента Ірина Луценко під час виступу у Верховній Раді переплутала матеріали доповідей. Так, "жінка третього тисячоліття" мала доповідати щодо перейменування Дніпропетровської області, однак вийшла на трибуну та почала доповідь про спостерігачів від Росії, а також про підготовку втручання у вибори президента.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій зупинив її і сказав, що вона доповідає не те.

Бляяяха! Вибачте, будь ласка. Зараз візьму матеріали. Вибачте, будь ласка,

– сказала Ірина Луценко.

Опісля голова парламенту закликав колег з зрозумінням до цього поставитися, бо "всі перебувають у стані високої напруженості, приймають важливі рішення, а пані Ірина має низку законопроектів до доповіді".

Вона бурхливо на це відреагувала та вилаялася з трибуни.

Лайка Ірини Луценко Дружина генпрокурора, представник президента у Раді та нардеп Ірина Луценко вийшла до трибуни у Верховній Раді, щоб доповідати по законопроекту, але взяла з собою листки з коментарями до зовсім іншого проекту закону. Коли її зупинили і пані Ірина зрозуміла, що вже деякий час читає зовсім інше — вона, не виключивши мікрофон, видала "бляяяха", але, можливо, ви почуєте щось інше ;) Posted by 24 Канал on Thursday, 7 February 2019

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Солодкий сон маленького Трамп

Не лише чинний президент Дональд і його родичі мають прізвище Трамп. Живе у США й 11-річний Джошуа який також вже користується певною популярністю у країні.

Дізнавшись про те, що діти у школі знущаються над хлопцем через його прізвище, американський гарант запросив того на свій виступ у Конгресі, де політик доповідав "Про становище країни". Промова загалом тривала 82 хвилини.

Але, чи то дорослий Трамп так нудно говорив, чи його спіч був надто довгим, однак маленький Трамп у підсумку заснув. Світлина зі сплячою дитиною на тлі політиків миттєво розлетілася мережею та стала мемом. А у Twitter Джошуа назвали "героєм опору" Трампу.

Twitter goes wild as "resistance hero" Joshua Trump falls asleep during Trump's State of the Union https://t.co/sgOAIKV8ZK pic.twitter.com/1p3N9zjvXy — Newsweek (@Newsweek) 7 February 2019