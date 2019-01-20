Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова

На уходящей неделе украинцы в социальных сетях немало шутили на тему уже исторической цитаты Андрея Парубия – "Отойди от меня нечисть" и президентства Насирова. Не обошли вниманием интернет-пользователи и всемирный флешмоб 10 years Challenge.

"Нечисть" в Верховной Раде

17 января во время рассмотрения законопроекта о переходе религиозных общин спикер Верховной Рады Андрей Парубий обозвал оппоблоковца Вадима Новинского "нечистью", когда тот подошел к президиуму. Пользователи социальных сетей шутили на эту тему в течение целой недели.

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Парубій всіх не назвав. pic.twitter.com/LYx1sMOhTK — Олекса Моцно Лютий (@tendertorg21) 18 января 2019 г.

Насиров идет в Президенты Украины

В среду, 16 января, экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборы президента Украины. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на это событие.

Роман Насіров подав документи в ЦВК. Теж хоче позмагатися за президентське крісло)) pic.twitter.com/gV3n9IOZPB — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 17 января 2019 г.

Я буду топить за Насірова.

Насіров мій президент!

Ніхто ще так не популяризував українські ковдри, як Насіров.

Мат тобі шахом, Порошенко! pic.twitter.com/MyuA0hkHmW — Istoryk (@ictopyk) 16 января 2019 г.

Тайное погружение в прорубь Путина

Тайное погружение в прорубь Президента России Владимира Путина вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей. Так, интернет-пользователи смеются над этим событием, выдвигая смешные версии того, почему хозяин Кремля ныряет, но не тонет.

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путин окунулся в прорубь... позже всплыли фекалии pic.twitter.com/MdKjeiulY0 — Злобный Мокша (@FpCclw7PHiMzBVm) January 19, 2019

"Путин на Крещение окунулся в прорубь" pic.twitter.com/jPATEDQcvb — БесПутин (@put_in_vor) January 19, 2019

На крещение Путин ныряет в прорубь без охраны, потому что не может утонуть... — Д'Артаньян (@DArtagnanFR) January 19, 2019

Путин окунулся в подмосковную прорубь и фекалии потянулись за ним стройными рядами — Nationalverräter (@Apuley) January 19, 2019

Путин на Крещение окунулся в прорубь.. Надо срочно прогонять воду в водоеме через божественный фильтр. Теперь она не святая! — Veniamin (@Veniami18838500) January 19, 2019



Фото из открытых источников



Фото из открытых источников

Путин окунулся в прорубь.

Ну, теперь заживём! — Michael Potapoff (@mpotapoff) January 19, 2019

Флешмоб 10 years Challenge

Интернет-пользователи по всему миру устроили флешмоб 10 years Challenge. Суть его заключается в том, чтобы выложить свою фотографию 10 лет назад и сейчас. Все же пользователи социальных сетей решили постить не только свои фотографии, но и другие изменения, произошедшие за последние 10 лет.

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