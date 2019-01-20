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      Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова

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      Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова
      Самые смешные мемы недели: "нечисть" в Верховной Раде и президентство Насирова / Коллаж 24 канала

      На уходящей неделе украинцы в социальных сетях немало шутили на тему уже исторической цитаты Андрея Парубия – "Отойди от меня нечисть" и президентства Насирова. Не обошли вниманием интернет-пользователи и всемирный флешмоб 10 years Challenge.

      "Нечисть" в Верховной Раде

      17 января во время рассмотрения законопроекта о переходе религиозных общин спикер Верховной Рады Андрей Парубий обозвал оппоблоковца Вадима Новинского "нечистью", когда тот подошел к президиуму. Пользователи социальных сетей шутили на эту тему в течение целой недели.

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      Насиров идет в Президенты Украины

      В среду, 16 января, экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборы президента Украины. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на это событие.

      Тайное погружение в прорубь Путина

      Тайное погружение в прорубь Президента России Владимира Путина вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей. Так, интернет-пользователи смеются над этим событием, выдвигая смешные версии того, почему хозяин Кремля ныряет, но не тонет.

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      путін меми
      Фото из открытых источников

      путін меми
      Фото из открытых источников

      Флешмоб 10 years Challenge

      Интернет-пользователи по всему миру устроили флешмоб 10 years Challenge. Суть его заключается в том, чтобы выложить свою фотографию 10 лет назад и сейчас. Все же пользователи социальных сетей решили постить не только свои фотографии, но и другие изменения, произошедшие за последние 10 лет.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Верховная Рада Андрей Парубий Роман Насиров Флешмоб Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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