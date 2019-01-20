Найсмішніші меми тижня: "нечисть" у Верховній Раді та президентство Насірова

У тиждень, що минає, українці в соціальних мережах чимало жартували на тему вже історичної цитати Андрія Парубія – "Відійди від мене нечисть" та президентства Насірова. Не оминули увагою інтернет-юзери і таємне занурення в ополонку Володимира Путіна та всесвітній флешмоб 10 years Challenge.

"Нечисть" у Верховній Раді

17 січня під час розгляду законопроекту про перехід релігійних громад спікер Верховної Ради Андрій Парубій обізвав опоблоківця Вадима Новинського "нечистю", коли той підійшов до президії. Користувачі соціальних мереж жартували на цю тему впродовж цілого тижня.

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Парубій всіх не назвав. pic.twitter.com/LYx1sMOhTK — Олекса Моцно Лютий (@tendertorg21) 18 января 2019 г.

Насіров йде у Президенти України

У середу, 16 січня, екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації його кандидатом на вибори президента України. Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на цю подію.

Роман Насіров подав документи в ЦВК. Теж хоче позмагатися за президентське крісло)) pic.twitter.com/gV3n9IOZPB — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 17 января 2019 г.

Я буду топить за Насірова.

Насіров мій президент!

Ніхто ще так не популяризував українські ковдри, як Насіров.

Мат тобі шахом, Порошенко! pic.twitter.com/MyuA0hkHmW — Istoryk (@ictopyk) 16 января 2019 г.

Таємне занурення в ополонку Путіна

Таємне занурення в ополонку Президента Росії Володимира Путіна викликало бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж. Так, інтернет-юзери глузують із цієї події, висуваючи кумедні версії того, чому господар Кремля пірнає, але не тоне.

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путин окунулся в прорубь... позже всплыли фекалии pic.twitter.com/MdKjeiulY0 — Злобный Мокша (@FpCclw7PHiMzBVm) January 19, 2019

"Путин на Крещение окунулся в прорубь" pic.twitter.com/jPATEDQcvb — БесПутин (@put_in_vor) January 19, 2019

На крещение Путин ныряет в прорубь без охраны, потому что не может утонуть... — Д'Артаньян (@DArtagnanFR) January 19, 2019

Путин окунулся в подмосковную прорубь и фекалии потянулись за ним стройными рядами — Nationalverräter (@Apuley) January 19, 2019

Путин на Крещение окунулся в прорубь.. Надо срочно прогонять воду в водоеме через божественный фильтр. Теперь она не святая! — Veniamin (@Veniami18838500) January 19, 2019



Фото з відкритих джерел



Фото з відкритих джерел

Путин окунулся в прорубь.

Ну, теперь заживём! — Michael Potapoff (@mpotapoff) January 19, 2019

Флешмоб 10 years Challenge

Інтернет-юзери по цілому світу влаштували флешмоб 10 years Challenge. Суть його полягає у тому, аби викласти свою фотографію 10 років тому та зараз. Все ж користувачі соціальних мереж вирішили постити не лише свої фотографії, а й інші зміни, що відбулися протягом останніх 10 років.

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