Найсмішніші меми тижня: "нечисть" у Верховній Раді та президентство Насірова
У тиждень, що минає, українці в соціальних мережах чимало жартували на тему вже історичної цитати Андрія Парубія – "Відійди від мене нечисть" та президентства Насірова. Не оминули увагою інтернет-юзери і таємне занурення в ополонку Володимира Путіна та всесвітній флешмоб 10 years Challenge.
"Нечисть" у Верховній Раді
17 січня під час розгляду законопроекту про перехід релігійних громад спікер Верховної Ради Андрій Парубій обізвав опоблоківця Вадима Новинського "нечистю", коли той підійшов до президії. Користувачі соціальних мереж жартували на цю тему впродовж цілого тижня.
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Насіров йде у Президенти України
У середу, 16 січня, екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації його кандидатом на вибори президента України. Користувачі соціальних мереж бурхливо відреагували на цю подію.
Таємне занурення в ополонку Путіна
Таємне занурення в ополонку Президента Росії Володимира Путіна викликало бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж. Так, інтернет-юзери глузують із цієї події, висуваючи кумедні версії того, чому господар Кремля пірнає, але не тоне.
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Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
Флешмоб 10 years Challenge
Інтернет-юзери по цілому світу влаштували флешмоб 10 years Challenge. Суть його полягає у тому, аби викласти свою фотографію 10 років тому та зараз. Все ж користувачі соціальних мереж вирішили постити не лише свої фотографії, а й інші зміни, що відбулися протягом останніх 10 років.
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