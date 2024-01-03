Украина вернула сержанта Максименко, захваченного в плен 24 февраля 2022 года на КПВВ "Чонгар"

Украина осуществила масштабный обмен военнопленными с начала полномасштабной войны России против Украины. Домой удалось вернуть 224 военных и 6 гражданских.

Одним из освобожденных военных оказался сержант Вадим Максименко, который в плену с 24 февраля 2022 года, пишет 24 Канал.

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Украина вернула военного, который в плену с начала вторжения

Советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса Президента Украины Дарья Заривная написала, что сержант Вадим Максименко попал в плен 24 февраля 2022 года на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на Херсонщине.

Освобожден из плена 3 января 2024 года. Просто представьте, сколько времени потерял человек…,

– написала советница.

Издание "ХЕРСОН Онлайн" сообщило, что эту информацию подтвердил Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что среди освобожденных из плена – сержант 79 пограничного отряда Госпогранслужбы Вадим Максименко, захваченный в плен 24 февраля 2022 года.

В каком состоянии военной информации пока нет. Однако известно, что все военные очень худые и истощенные.

Наибольший обмен пленными: кратко