Женщина со Львовщины создала самый большой рождественский шар в Украине и установила рекорд
Жительница Львовской области установила необычный рекорд Украины. Она создала самый большой вышитый рождественский шар.
Мастерица из Жовквы Галя Ковальская создала самый большой вышитый рождественский шар, который стал символом щедрой, богатой и победоносной Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Жовкву онлайн.
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Женщина посвятила работу силам ПВО
Это уже третий рекорд Украины, который установила мастерица. Украшение передает патриотизм и веру в победу.
Работа мастерицы посвящена героическим силам противовоздушной обороны Украины. Они стали источником ее вдохновения. Женщина назвала свою работу "Рождественский или воздушный шар, но не вражеский!".
Она также изготовила 150 больших новогодне-рождественских игрушек из вышивки с отдельными историями к каждой и подарила их городу. Мастерица потратила на изготовление этого шара месяц.
Вышивку елки, которая украшает шар, выполнила еще в 2009 году, а карту Украины вышивала для своего магазина. Невероятно, как все элементы сошлись до миллиметра, как будто кто-то сверху помогал, – поделилась Ковальская.
Рекордный шар украсили элементы, символизирующие единство и многообразие Украины:
- Объем шара – 2,60 метра.
- Высота – 90 сантиметров.
На лицевой стороне изображена карта Украины со всеми областями, каждая из которых имеет свой герб, вышивку и областной центр. Все три метра вышивки выполнены с ювелирной точностью, без единого лишнего или отсутствующего фрагмента.
В церемонии установления рекорда приняли участие жители Жовквы и гости города.