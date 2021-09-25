Самый эмоциональный блок слушаний: в Гааге выступили 50 родственников жертв рейса МН17

В Гааге за 3 недели слушаний выступили почти 50 родственников погибших в катастрофе Боинга МН17. Во время заседаний не сдерживали эмоций и слез. Большинство родственников требовали правды от Кремля.

"Мы знаем, что они лгут. И мы знаем, что они знают, что лгут". Такими словами начала свое выступление в суде в Гааге Риа Ван дер Стин, потерявшая отца и мачеху в крушении самолета рейса МН17.

До теми Россия ложью покрывает ложь, – родственники жертв рейса MH17

Она специально выучила эти слова на русском, чтобы ее послание поняли кремлевские чиновники, которые до сих пор отвергают любые обвинения в организации переправки на Донбасс БУК, с которого сбили пассажирский Боинг Малайзийских авиалиний летом 2014 года.

Родственники погибших выступали в суде

В суде Скипхол за 3 недели слушаний выступили почти полсотни родственников погибших в этой страшной катастрофе. Многие из них принесли в зал суда фото своих погибших родных, их личные вещи, которые нашли на месте падения Боинга.

А одна семья даже пришла с прахом своего сына, который 17 июля 2014 года летел рейсом МН17. Еще одна мать показала судьям татуировки в форме отпечатка пальца ее погибшей дочери, благодаря которому ее смогли опознать.

"Реальность такова, что, вероятно, у нас никогда не будет окончательного вывода о том, кто убил мою маму и папу. И то, что меня очень раздражает, то это силы, которые задерживают рассмотрение этого дела", – заявил родственник жертвы крушения самолета рейса МН17 Джеймс Ризк.

Все прекрасно видят превосходство России, дезинформацию из России, нежелание признавать свою причастность к катастрофе и слепой отказ признавать ответственность,

– добавил он.

После родственников имели слово прокуроры и адвокаты одного из обвиняемых – россиянина Олега Пулатова. Юристы выразили свои соболезнования родственникам жертв катастрофы самолета рейса МН17. Адвокаты россиянина рассказали, что их подзащитный не приедет в суд для дачи показаний.

Следственная группа получила новые доказательства

Прокуроры сообщили, что Международная следственная группа смогла получить дополнительные доказательства из Курска, откуда переправили БУК в Украину. Их представят на следующих заседаниях. Следствие по делу о сбитии Боинга Малайзийских авиалиний продолжается.

Затем главный судья распорядился приобщить новые показания к уже предоставленным нидерландской прокуратурой мере того, как они будут готовы, после чего объявил перерыв в слушаниях до 1 ноября. Тогда возобновят выступления родственников жертв крушения самолета рейса МН17.

Читайте также Моя жизнь стала кошмаром, – родственник погибших в катастрофе МН17 выступил в Гааге

"Это важные слушания для родственников, потому что у них есть возможность говорить в суде и через свои речи они могут также обратиться к подозреваемым и к ответственным за трагедию, где бы они ни прятались. Это такая форма общения с теми, кто несет ответственность за эту трагедию", – пояснил адвокат родственников погибшей Петер Лангстраат.

Что надо знать об авиакатастрофе

В крушении самолета рейса МН17 погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Среди них граждане Малайзии, Нидерландов и Австралии.

Международная следственная группа 6 лет собирала доказательства и показания по этому делу.

Эксперты смогли установить, что Боинг Малазийских авиалиний сбили с ракетно-зенитной установки БУК, завезенной на Донбасс с российской военной базы под Курском.

Кроме того, нидерландские прокуроры назвали имена трех россиян и одного украинца, причастных к транспортировке БУКа. Они проходят по делу в качестве обвиняемых.

Слушания в гаагском суде начали весной 2020 года. Впрочем, ни один из обвиняемых не прибыл на них.

В Кремле отвергают выводы Международной следственной группы и нидерландских прокуроров. Там несмотря 80 томов собранных экспертами доказательств, до сих пор настаивают на своей непричастности к трагедии.



Сбитие Боинга на Донбассе / инфографика 24 канала

