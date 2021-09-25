"Ми знаємо, що вони брешуть. І ми знаємо, що вони знають, що брешуть". Такими словами розпочала свій виступ у суді в Гаазі Ріа Ван дер Стін, яка втратила батька і мачуху в катастрофі літака рейсу МН17.

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Вона спеціально вивчила ці слова російською, щоби її послання зрозуміли кремлівські чиновники, які до цього часу відкидають будь-які звинувачення в організації переправлення на Донбас БУК, з якого збили пасажирський Боїнг малайзійських авіаліній влітку 2014 року.

Родичі загиблих виступали у суді

У суді Скіпхол за 3 тижні слухань виступили майже пів сотні родичів загиблих у цій страшній катастрофі. Багато з них принесли до зали суду фото своїх загиблих рідних, їхні особисті речі, які знайшли на місці падіння Боїнга.

А одна родина навіть прийшла з прахом свого сина, який 17 липня 2014 року летів рейсом МН17. Ще одна мати показала суддям татуювання у формі відбитка пальцю її загиблої доньки, завдяки якому її змогли упізнати.

"Реальність така, що, ймовірно, ми ніколи не матимемо остаточного висновку щодо того, хто вбив моїх маму і тата. І те, що мене дуже дратує, то це сили, які затримують розгляд цієї справи", – заявив родич жертви катастрофи літака рейсу МН17 Джеймс Різк.

Всі чудово бачать зверхність Росії, дезінформацію з Росії, небажання визнавати свою причетність до катастрофи та сліпу відмову визнавати відповідальність,

– додав він.

Після родичів мали слово прокурори і адвокати одного з обвинувачених – росіянина Олега Пулатова. Правники висловили свої співчуття родичам жертв катастрофи літака рейсу МН17. Адвокати росіянина розповіли, що їхній підзахисний не приїде до суду для надання свідчень.

Слідча група отримала нові докази

Прокурори повідомили, що Міжнародна слідча група змогла отримати додаткові докази з Курська, звідки переправили БУК до України. Їх представлять на наступних засіданнях. Слідство у справі про збиття Боїнга Малайзійських авіаліній триває.

Відтак головний суддя розпорядився долучити нові свідчення до вже наданих нідерландською прокуратурою мірою того, як вони будуть готові, після чого оголосив перерву у слуханнях до 1 листопада. Тоді відновлять виступи родичів жертв катастрофи літака рейсу МН17.

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"Це важливі слухання для родичів, тому що у них є змога говорити у суді і через свої промови вони можуть також звернутися до підозрюваних і до відповідальних за трагедію, де б вони не ховалися. Це така форма спілкування з тими, хто несе відповідальність за цю трагедію", – пояснив адвокат родички загиблої Петер Лангстраат.

Що треба знати про авіакатастрофу

У катастрофі літака рейсу МН17 загинули всі 298 людей, які перебували на борту. Серед них громадяни Малайзії, Нідерландів і Австралії.

Міжнародна слідча група 6 років збирала докази і свідчення по цій справі.

Експерти змогли встановити, що Боїнг Малайзійських авіаліній збили з ракетно-зенітної установки БУК, завезеної на Донбас з російської військової бази під Курськом.

Крім того, нідерландські прокурори назвали імена трьох росіян і одного українця, причетних до транспортування БУКа. Вони проходять по справі у якості обвинувачених.

Слухання в гаазькому суді почали на весні 2020 року. Втім жоден з обвинувачених не прибув на них.

У Кремлі відкидають висновки Міжнародної слідчої групи і нідерландських прокурорів. Там попри 80 томів зібраних експертами доказів, до цього часу наполягають на своїй непричетності до трагедії.



Збиття Боїнгу на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

