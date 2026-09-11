Там непростая ситуация: в ГПСУ назвали самый сложный участок на границе

На фоне регулярных сообщений о возможных операциях противника на северном направлении ситуация на разных участках украинской границы существенно различается. Несмотря на то, что угроза обстрелов сохраняется по всей линии рубежа, наибольшая напряженность наблюдается лишь в отдельных населенных пунктах. В ГПСУ оценили реальные возможности агрессора и объяснили, где противник оказывает наибольшее давление.

То есть вопрос о попытках дестабилизации рубежей и потенциальных действиях противника на севере Украины остается актуальным, но в каждом регионе ситуация разная. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко рассказал 24 Каналу о текущей ситуации на северном направлении и оценил угрозы со стороны противника.

Где сейчас самая сложная ситуация

По словам представителя пограничного ведомства, самая сложная ситуация сейчас наблюдается в пределах Харьковской области. Там российские захватчики уже длительное время пытаются оказывать давление пехотными группами на позиции украинских защитников, в частности в районе Ольховатской и Волчанской общин.

Какова ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

Ежедневные атаки на различных участках, попытки прощупать нашу оборону, попытки проникнуть. И всему этому предшествуют многочисленные обстрелы, потому что, не достигая больших успехов, враг пытается практически стереть позиции, которые удерживают украинские защитники,

– подчеркнул Демченко.

В то же время в планах врага фигурирует и Черниговское направление, однако сейчас у россиян нет достаточных сил для проведения активных наступательных действий. В Черниговской области не фиксируется привлечение пехоты или вражеских ДРГ, хотя обстрелы из артиллерии и с беспилотников продолжаются ежедневно.

В Сумской области за последнее время штурмовая активность россиян несколько снизилась по сравнению с предыдущими периодами. Впрочем, именно в Сумской области сохраняется наибольшая угроза действий диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются выяснить структуру украинской обороны в Конотопском и Шосткинском районах.

Пресс-секретарь ГПСУ об угрозах на приграничных участках: видео

Что касается территории Беларуси, то сейчас Россия не держит там группировку войск, необходимую для повторного вторжения. Однако Кремль продолжает оказывать давление на белорусское политическое руководство, чтобы заставить его более активно участвовать в войне против Украины.