Тобто питання спроб дестабілізації рубежів і потенційних дій противника на півночі України залишаються актуальними, але в кожному регіоні ситуація різна. Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів 24 Каналу про поточну ситуацію на північному напрямку та оцінив загрози з боку противника.

Де зараз найскладніша ситуація

За словами представника прикордонного відомства, найбільш непроста ситуація зараз фіксується у межах Харківської області. Там російські загарбники вже тривалий час намагаються тиснути піхотними групами на позиції українських захисників, зокрема в районі Вільхуватської та Вовчанської громад.

Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

Щоденні атаки на різних ділянках, спроби промацувати нашу оборону, спроби інфільтруватися. І всьому цьому передують чисельні обстріли, бо не досягаючи великих успіхів, ворог намагається практично стирати позиції, які утримують українські захисники,

– наголосив Демченко.

Водночас у планах ворога є і Чернігівський напрямок, проте зараз у росіян немає достатньо сил для проведення активних наступальних дій. На Чернігівщині не фіксують залучення піхоти чи ворожих ДРГ, хоча обстріли з артилерії та безпілотників тривають щодня.

У Сумській області за останній час штурмова активність росіян дещо знизилася порівняно з попередніми періодами. Втім, саме на Сумщині зберігається найвища загроза дій диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються вивідати побудову української оборони в Конотопському та Шосткинському районах.

Речник ДПСУ про загрози на прикордонних ділянках: відео

Щодо території Білорусі, то зараз Росія не тримає там угруповання військ, необхідного для повторного вторгнення. Однак Кремль продовжує тиснути на білоруське політичне керівництво, щоб змусити його активніше залучатися до війни проти України.