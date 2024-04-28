Британия завершила испытания самого смертоносного танка Challenger 3, – мощное видео

В Великобритании заявили, что завершили боевые испытания танка Challenger 3. Он должен стать основным танком страны, заменив Challenger 2.

У Украины есть 14 танков Challenger 2. Они известны 120-миллиметровой пушкой L30A1 длиной 55 калибров. Украинские военные учились управлять ими в Великобритании.

К теме Первые Challenger 2 уже в Украине: Резников проехался на британском танке

Этот танк изменит все

Благодаря повышенной живучести и сокрушительной огневой мощи Challenger 3 может похвастаться поразительным набором самых современных технологий, что делает его самым смертоносным и живучим танком, когда-либо использовавшимся британской армией,

– говорится в сообщении.

Такой оптимизм небезоснователен. Третья версия боевой машины в серии Challenger имеет "современную башню с более мощной гладкоствольной пушкой, совместимой с наиболее смертоносными боеприпасами НАТО, а также улучшенные сенсоры, усовершенствованную броню и систему активной защиты".

Испытания танка Challenger 3, машина стреляет по целям с разных расстояний: смотрите видео

Challenger 3 станет основным боевым танком британской армии и останется на вооружении по крайней мере до 2040 года. Его испытания прошли на севере Германии, что не удивительно. Производитель танка – Rheinmetall. Контракт с немецким концерном составляет 800 миллионов фунтов стерлингов, в его рамках создадут рабочие места и в самой Великобритании. Сейчас именно Германия является крупнейшим торговым партнером Британии на европейском континенте, это две крупнейшие экономики Европы.

Танк собирают на заводе компании Rheinmetall BAE в британском городе Телфорд. И это дает основания называть его первым полностью британским танком за 22 года. На сайте "АрмияInform" указано, что танк имеет новый композитный пакет бронирования, известный как EPSON, а также систему активной защиты Trophy, "которая может выявлять и нейтрализовать атаки в считаные секунды".

"Challenger 3 – это чрезвычайно впечатляющий, сверхсовременный танк. Он будет иметь решающее значение для боеспособности армии и вклада Великобритании в НАТО, одновременно действуя как сдерживающий фактор для наших противников. Боевые стрельбы и прогресс в производстве являются свидетельством таланта нашей оборонной промышленности., которая помогает оснастить наших солдат одним из самых смертоносных танков в мире и создает сотни квалифицированных рабочих мест в стране", – сказал министр оборонных закупок Джеймс Картлидж.