116-летнюю монахиню из Бразилии признали самым старым человеком в мире

Монахиню из Бразилии Инах Канабарро Лукас признали самым старым человеком в мире. Ее статус подтвердили в возрасте 116 лет и 210 дней.

Женщину также считают самой старой монахиней на планете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о самом старом человеке в мире

Инах Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года в Сан-Франсиско-де-Асис, что в Бразилии. Стоит отметить, что в детстве женщина была настолько худой, что возникали сомнения относительно того насколько долго она будет жить.

Инах получила образование в школе-интернате и впоследствии переехала в Уругвай. Там в возрасте 16 лет она приняла обет и стала монахиней. После этого вернулась в Бразилию и стала учительницей португальского языка и математики в Рио-де-Жанейро. Во время своей педагогической карьеры женщина работала во многих городах. В частности, в 1980 году она получила должность в Порту-Алегри.

В 2018 году Инах исполнилось 110 лет. Именно тогда она получила апостольское благословение от Папы Римского Франциска.

Отметим, что её считают второй старейшей монахиней после Люсиль Рендон, которая умерла в возрасте 118 лет. Также, вероятно, что Инах является последним живым человеком, которая родилась в 1908 году и одной из трех, родившихся в 1900-х годах.

Напомним, что 4 января в возрасте 116 лет в доме престарелых умер самый старый человек в мире – японка Томико Итоока. Секретом долголетия женщины были длительные прогулки в горах.