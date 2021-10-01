В самый важный день, – "слуги" рассказали, когда в Трускавец прибудет Зеленский
Источник:24 канал
Владимир Зеленский прибудет на съезд "Слуги народа" в Трускавце в субботу, 2 октября. В тот же день украинский лидер выступит перед фракцией.
В "Слуге народа" сообщили, что именно на 2 октября запланирована самая активная работа. Тогда будут работать по стратегическим направлениям.
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Кроме того, 2 октября в Трускавец также прибудут Ирина Венедиктова и Денис Монастырский.
Зеленский и вероятная отставка Разумкова
По данным СМИ, Владимир Зеленский будет отдельно встречаться с отдельными группами депутатов. В частности, украинский лидер будет обсуждать вопрос "не командности" спикера Дмитрия Разумкова.
В то же время вопрос Разумкова не стал причиной съезда. Фракция "Слуги народа" должна была собраться еще в августе.
Все-таки два года прошло – депутаты хотят увидеть и услышать президента лично и иметь возможность задать вопрос,
– говорится в сообщении.
Эта встреча также будет классическим тим-билдингом.
Как пройдет 2 октября в Трускавце
Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук рассказала, что 2 октября состоится совещание участников с представителями силовых министерств и правоохранительных органов.
Кроме того, будет продолжаться работа над детализацией "плана трансформации страны". В частности, обсудят:
- военную безопасность и международные отношения;
- энергетическую независимость и зеленую трансформацию;
- человеческий капитал;
- технологическое развитие и рыночные трансформации;
- инфраструктуру и местное развитие;
- продовольственный хаб;
- цифровой хаб;
- верховенство права.