СМИ нашли украинских владельцев санатория "Коралл" в Крыму, получившего миллионы от властей России

Расследователи установили, что по российскому законодательству существует клон украинской компании "Санаторий "Коралл", зарегистрированный в Крыму. Зарегистрировали его в 2014 году, когда Россия оккупировала полуостров.

В ноябре 2014 года в клон украинской компании – российское ООО "Санаторий "Коралл" – появился в реестре юридических лиц России. Учредителями его выступили те же люди, что основали украинскую компанию.

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Что известно о "Корале", который получил от России более 2 миллионов долларов

Расследователи рассказали, что санаторий "Коралл" – это шестиэтажное бледно-розовое здание в частном секторе Евпатории, точнее – в поселке Заозерное. До побережья Черного моря оттуда ориентировочно километр. По данным издания:

в 2005 году "Корал" купило "частное предприятие – фирма "БНА" из Ровно;

в 2010 году – его совладелицами стали избранницы двух друзей: Фаина Тедеева – тогда еще жена народного депутата от регионалов Эльбруса Тедеева и Наталья Щекина – жена президента Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) Ростислава Щекина.

Тедеева и Щекина объединяет спорт и кумовство. Первый – олимпийский чемпион по вольной борьбе, второй – мастер спорта и президент Ассоциации спортивной борьбы Киева,

– рассказали журналисты.

Тогда же в 2010 году соучредителем фирмы "БНА" стал и белорус Виктор Крейдич, который также является мастером спорта по борьбе, призером чемпионатов СССР и заместителем председателя Белорусской федерации борьбы.

Он до конца 2022 года оставался бизнес-партнером Натальи Щекиной в Украине. Хотя Ростислав Щекин заверил журналистов, что Крейдич – человек, который "когда-то был знаком" и семья не поддерживает отношения с ним "очень-очень давно".

Однако позицию Щекина объяснить можно, ведь Крейдич имеет пророссийские взгляды, поддерживает военную агрессию России против Украины и участвует в мероприятиях с участием российских силовиков.

Более того, источники журналистов в украинской спецслужбе сообщили, что в отношении Крейдича "ведется контрразведывательная работа".

Как украинский "Коралл" получил деньги из России

В 2014 году, когда появился российский клон украинской компании, то его доли распределили так:

60% – у Натальи Щекиной,

20% – у Фаины Тедеевой,

20% – у Виктора Крейдича.

Директором компании стал Юрий Пивоваров, и в то время, и сейчас – руководитель украинского ООО "Санаторий "Коралл",

– объяснили расследователи.

Он рассказал им, что Щекина и Тедеева были осведомлены о том, что в 2014 году компания перерегистрируется в соответствии с российским законодательством.

"Они и владеют (российским предприятием – 24 Канал). Как бы мы без них это делали? Что это за чушь?", – заявил Пивоваров.

В то же время Светлана Машкова, которая представилась адвокатом-представителем Натальи Щекиной, заявила, что это не правда.

Она говорит, что подпись Щекиной на российских документах подделали. Также Щекина категорически отказалась предоставить суду образцы подписи для сравнения, потому что это "недопустимо и невозможно сделать".

Хотя источники на админгранице между материковой Украиной и Крымом рассказали журналистам, что Наталья Щекина как минимум дважды посещала оккупированный полуостров после 2014 года.

Машкова уверяет, что Щекина ездила отдыхать до 2022 года и эти поездки не были связаны с "Коралом", а до 2022 года она, мол, вообще не знала, что у украинской компании есть российский клон.

В то же время Фаина Тедеева не так категорична и предполагает, что могла подписывать какие-то протоколы.

Может, и есть там мои подписи, я была тогда еще в браке. Какие-то документы подписывала, но абсолютно не вникала... Я что – вникала в них? Я даже не читала. Это когда было? 10 лет назад? Вы сейчас пошутили? С этим лучше обращаться к Эльбрусу,

– заверила Тедеева.

Сам Эльбрус Тедеев на звонки и сообщения журналистов не ответил.

Что касается денег, то журналисты подсчитали, что российский "Коралл" с 2015 по конец 2022 годов от российских властей получил контрактов на 196,48 миллиона российских рублей, то есть ориентировочно 2,2 миллиона долларов:

в мае 2022 года они заключили последнее соглашение с "Дирекцией по обеспечению деятельности организаций труда";

во время коронавируса санаторий получил российской государственной поддержки на сумму около 20 тысяч долларов.

Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Львовского государственного университета внутренних дел Инна Вишневская рассказала, что в таких действиях "усматривается состав уголовного преступления, предусмотренного частью статьи 111-1 уголовного кодекса коллаборационная деятельность".

В этом случае речь идет об осуществлении хозяйственной деятельности, которое заключается в предоставлении туристических услуг. Взаимодействие с государством-агрессором заключается в том, что эти контракты заключены с государственным казенным учреждением России и услуги были предоставлены именно по ее заказу,

– объяснила Вишневская.

Юрист из Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская уточнила, что хозяйственная деятельность на оккупированных украинских территориях может подпадать под санкции.