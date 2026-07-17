Временным поверенным в делах США в Украине назначена Сандра Аудкирк

Временным поверенным в делах США в Украине была назначена Сандра Аудкирк. Она более 30 лет представляет интересы США в разных странах мира.

Об этом говорится на сайте посольства США в Украине.

Что известно о Сандре Аудкирк?

С 2024 года Аудкирк работала в Министерстве обороны США. Там сначала занимала должность заместителя директора Европейского центра исследований безопасности имени Маршалла, а затем стала гражданским заместителем и советником по вопросам внешней политики Европейского командования Вооруженных сил США.

В 2021–2024 годах дипломатка также возглавляла Американский институт на Тайване.

Работая в Вашингтоне, Сандра Аудкирк занимала должности в отделе по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, отделе энергетических ресурсов, а также в отделе экономических и деловых вопросов. Она занималась вопросами стратегической конкуренции между ведущими государствами, энергетической безопасности, противодействия финансированию угроз и введения экономических санкций.

Ранее Аудкирк также работала старшим дежурным офицером Оперативного центра Государственного департамента США.

За рубежом она проходила службу в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Кингстоне, Стамбуле и Пекине.

Напомним, что предыдущая временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис завершила свою дипломатическую миссию 27 июня. Она исполняла обязанности с мая 2025 года.

Дэвис покинула пост в связи с завершением 30-летней дипломатической карьеры.