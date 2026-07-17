Про це йдеться на сайті посольства США в Україні.

Що відомо про Сандру Аудкірк?

З 2024 року Аудкірк працювала у Міністерстві оборони США. Там спочатку обіймала посаду заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Маршалла, а потім стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США.

У 2021 – 2024 роках дипломатка також очолювала Американський інститут на Тайвані.

Працюючи у Вашингтоні, Сандра Аудкірк обіймала посади у відділі у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону, відділі енергетичних ресурсів, а також у відділі економічних та ділових питань. Вона займалася питаннями стратегічної конкуренції між провідними державами, енергетичної безпеки, протидії фінансуванню загроз та запровадження економічних санкцій.

Раніше Аудкірк також працювала старшою черговою офіцеркою Оперативного центру Державного департаменту США.

За кордоном проходила службу в Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

Нагадаємо, що попередня тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс завершила свою дипломатичну місію 27 червня. Вона виконувала обов'язки з травня 2025 року.

Девіс залишила посаду через завершення 30-річної дипломатичної кар'єри.