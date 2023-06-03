Как Санду дала отпор Орбану на саммите в Кишиневе: курьезное видео

В Молдове 1 июня проходил саммит Европейского политического сообщества, на который приехал и венгерский премьер Виктор Орбан. Он хотел поцеловать руку Майи Санду, однако она избежала этого.

Курьезный момент встречи политиков попал на видео. На кадрах видно, как президент Молдовы не хочет, чтобы Орбан целовал ей руку, пишет 24 Канал.

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Что известно о курьезе на саммите в Молдове

В сети распространили видео встречи президентки Молдовы Майи Санду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На кадрах видно, как последний склоняется, чтобы поцеловать президентке руку, однако она не позволила этого сделать.

Как Орбан пытался поцеловать руку Санду: смотрите видео

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