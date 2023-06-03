Как Санду дала отпор Орбану на саммите в Кишиневе: курьезное видео
3 июня 2023, 18:49Читати новину українською
В Молдове 1 июня проходил саммит Европейского политического сообщества, на который приехал и венгерский премьер Виктор Орбан. Он хотел поцеловать руку Майи Санду, однако она избежала этого.
Курьезный момент встречи политиков попал на видео. На кадрах видно, как президент Молдовы не хочет, чтобы Орбан целовал ей руку, пишет 24 Канал.
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Что известно о курьезе на саммите в Молдове
В сети распространили видео встречи президентки Молдовы Майи Санду с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На кадрах видно, как последний склоняется, чтобы поцеловать президентке руку, однако она не позволила этого сделать.
Как Орбан пытался поцеловать руку Санду: смотрите видео
Последние скандальные заявления Орбана
- Недавно Виктор Орбан в интервью заявил, что якобы контрнаступление не даст Киеву желаемых результатов. Он также сказал, что во время боевых действий Украина понесет многочисленные потери и начал пугать численностью населения России.
- Украина ответила Орбану на эти заявления. В частности, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк жестко осудил абсурдную позицию венгерского политика. Он пояснил, что такие заявления Орбана в очередной раз демонстративно оскорбляют ценности Европейского союза и международного права в целом.
- Подоляк добавил, что если венгерского премьера действительно волнуют потери – пусть позвонит своему "другу Путину" и попросит, чтобы российские оккупанты вышли за пределы международно признанных границ Украины. Что сказали в ответ на заявление Орбана в украинском МИДе – читайте по ссылке.