Санду объяснила, почему приехала на Крымскую платформу и проигнорировала саммит СНГ

Майя Санду подтвердила поддержку Украины своим участием в Крымской платформе. В то же время президент Молдовы отказалась от последних саммитов Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза.

Санду вновь подчеркнула, что позиция Молдовы по отношению к Украине не изменилась, как и по агрессии России.

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Молдова поддерживает территориальную целостность Украины

Мое присутствие на Крымской платформе – это дополнительное подтверждение приверженности Молдовы принципу территориальной целостности, независимости государства Украины,

– отметила Санду.

Она добавила, что позиция ее страны по этому вопросу не изменилась.

На саммите СНГ президента Молдовы не было

. Крымская платформа – инициатива, призванная привлекать внимание международного сообщества к вопросу оккупированного Крыма. Первый саммит платформы прошел в Киеве 23 августа. Участие приняли представители 47 стран и международных организаций. Россия отказалась принять участие в обсуждении.

Однако в саммитах СНГ и ЕАЭС молдавский лидер участия не принимал.

Санду объяснила, почему на саммите СНГ присутствовала не она, а премьер-министр Наталья Гаврилица, потому что обсуждавшиеся на встрече темы были прерогативой правительства Молдовы.

"Нам важен прагматический диалог в этом формате (СНГ – 24 канал), потому что у нас открыта внешняя политика и нам очень интересна эта платформа, потому что дает возможность продвижения наших экономических торговых отношений со странами-членами СНГ", – заявила Санду.

Напомним, недавно Владимир Зеленский пообщался с Майей Санду. Он заверил, что Украина готова и дальше помогать Молдове в энергобезопасности.

– региональная международная организация, в которую входит ряд постсоветских стран, в том числе Россия, Беларусь, Азербайджан, Молдова, Армения и другие. Украина вышла из состава СНГ в мае 2018 года.– экономический союз, созданный в 2014 году. С 1 января 2015 года договор вступил в силу, в него вошли Беларусь, Казахстан и Россия, 2 января – Армения, а 14 мая к нему присоединился Кыргызстан.