Санду осудила признание пророссийских боевиков на Донбассе

Россия официально признала боевиков на территории оккупированного Донбасса. Весь цивилизованный мир выражает осуждение такого решения.

Украине адресуют жесткую поддержку. В частности, об этом заявила и соседняя Молдова.

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Что говорят в Молдове

Страна и раньше выражала обеспокоенность по поводу ситуации вокруг эскалации Россией войны на Донбассе.

После сегодняшнего циничного решения Путина о признании боевиков, президент Молдовы Мая Санду высказала осуждение.

Путин признал боевиков: коротко