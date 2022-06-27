Санду прибыла с визитом в Украину под звуки воздушной тревоги

Президент Молдовы Мая Санду прибыла с визитом в Киев. В настоящее время в столице объявили воздушную тревогу.

Молдавское издание со ссылкой на президентский институт пишет, что Майя Санду встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее Санду объявила, что вскоре посетит Киев

Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня Глава государства посетит города Бородянка, Буча и Ирпень, а также встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским,

– сообщили в президентстве.

О вероятном визите президента стало известно вчера, однако в офисе Президента отмечали, что заблаговременно о визите Майи Санду сообщать не будут, из соображений безопасности.

К слову, этот подход применяют в отношении всех иностранных политиков и лидеров – их визиты заранее не анонсируют и о них становится известно уже непосредственно после прибытия иностранных гостей в наше государство.

Перед саммитом лидеров Евросоюза, на котором Украине и Молдове предоставили статус кандидатов на членство в ЕС, Майя Санду и Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

В большинстве областей – воздушная тревога

Предыдущий визит президента Молдовы в Украину состоялся почти полтора года назад. Майя Санду была в Киеве в январе 2021 года.

Сейчас в Киеве и на западе Украины объявлена воздушная тревога. Сигналы об опасности ракетного удара в столице объявили в 11.27.

На интерактивной онлайн-карте воздушных тревог в Украине можно посмотреть, где сейчас есть опасность вражеских атак с неба.

Около 12 начались отбои, в частности, в Киеве. К счастью, обошлось без "прилетов".

Украина и Молдова получили статус кандидатов на членство в ЕС

28 февраля Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Через несколько дней заявки подали Молдова и Грузия.

23 июня на саммите лидеров ЕС было принято решение о предоставлении Украине и Молдове статуса кандидатов на членство.

Однако обе страны должны выполнить ряд требований, чтобы подтвердить этот статус.

В то же время Грузия не получила статуса кандидата. Лидеры ЕС признали право Грузии на то, чтобы получить статус кандидата, однако его предоставят только после решения некоторых вопросов.

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