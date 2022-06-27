Санду уже посетила Бучу, Ирпень и Бородянку: своими глазами увидела преступления россиян

Президент Молдовы приехала в Украину 27 июня. Она посетила Бучу, Ирпень и Бородянку.

Майя Санду собственными глазами увидела зверства россиян в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба 27 июня.

Обратите внимание Санду прибыла с визитом в Украину под звуки воздушной тревоги

Майя Санду посетила Бородянку, Бучу и Ирпень

В Киевскую область приехала Президент Молдовы Майя Санду. Она посетила Бородянку, Бучу и Ирпень, чтобы своими глазами убедиться в последствиях российской оккупации украинских территорий,

– пишет Алексей Кулеба.



Майя Санду на Киевщине / Фото из телеграма Алексея Кулебы



Президент Молдовы посетила Украину / Фото из телеграма Алексея Кулебы



Эмоции Майи Санду из-за разрушенной Киевщины / Фото из телеграма Алексея Кулебы

Президент Молдовы прибыла в Киев под звуки сирен

Майя Санду прибыла с визитом в Киев, когда в столице объявили воздушную тревогу. О возможном визите президента Молдовы стало известно 26 июня. Между тем, в Офисе Президента отмечали, что заранее о визите Санду сообщать не будут для того, чтобы позаботиться о ее безопасности.

Известно, что лидер Молдовы приехала в Украину, чтобы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посетить населенные пункты Киевщины, где российские оккупанты совершали ужасные зверства.

Молдова планирует присоединиться к антироссийским санкциям

Спикер парламента Игорь Гросу заявил, что Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС хочет продлить.

По его словам, страна со статусом кандидата в ЕС должна проявлять солидарность с европейскими странами.

Обратите внимание Украина поддерживает Молдову на фоне очередных угроз из Москвы, – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба