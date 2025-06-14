Известный индийский миллиардер умер после того, как случайно проглотил пчелу
- Индийский бизнесмен Санджай Капур умер во время игры в поло в Виндзоре, вероятно из-за анафилактического шока после проглатывания пчелы.
- Капур был главой компании Sona Comstar, и его смерть вызвала соболезнования от многих знакомых миллиардера и сотрудников компании.
Индийский бизнесмен Санджай Капур умер во время игры в поло в Виндзоре. Причиной смерти мог стать анафилактический шок после того, как он проглотил пчелу.
Капур потерял сознание прямо на поле во время игры в поло. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
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Индийский миллиардер умер от укуса пчелы
Близкий друг принца Уильяма умер 12 июня во время полуфинального матча турнира Cartier Queen's Cup в Виндзоре, Великобритания.
По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, который мог быть вызван укусом пчелы в рот. Это, вероятно, спровоцировало анафилактический шок.
Все члены клуба Guards Polo Club были шокированы внезапной смертью Капура.
Клуб выражает глубочайшие соболезнования его вдове Прии Сачдев, детям, широкой семье Капур и товарищам по команде Aureus,
– говорится в сообщении.
После трагедии знакомые бизнесмена тоже выразили свои соболезнования семье погибшего.
Интересно то, что Капур был председателем мирового автозапчастного гиганта Sona Comstar. За несколько часов до своей смерти он опубликовал сообщение о жуткой авиакатастрофе в Индии.
Мы глубоко опечалены внезапной смертью нашего председателя правления, господина Санджая Капура. Он был дальновидным лидером, чье вдохновение, понимание и преданность сформировали идентичность и успех нашей компании,
– впоследствии написала компания.
Напомним, умер украинский музыкант Гриша Чайка. Он был гитаристом группы 4АЙКА и участником концертной команды "Океана Эльзы". Последние месяцы он боролся с раком крови.