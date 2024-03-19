Так, "санитарная зона" в России может проходить в Москве или даже дальше. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает 24 Канал.

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Секретарь СНБО отметил, что "санитарная зона" будет сделана, но точно не Путиным. В частности, эту зону могут создать украинские военные и проходить она будет на территории России.

Причем не только украинским войском, а я более чем уверен, что в этом будут участвовать и другие страны. И этот "санитарный кордон" будет проходить на территории границ таких городов как Москва, может чуть дальше,

– заявил Данилов.

Данилов отметил необходимость создания "санитарной зоны" для предотвращения потенциальных атак со стороны российских террористов. Украина активно стремится реализовать эту меру после успешного завершения войны с Россией.

Ожидается, что создание такой "санитарной зоны" станет условием любых послевоенных соглашений с государством-агрессором.

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