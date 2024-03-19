Так, "санитарная зона" в России может проходить в Москве или даже дальше. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает 24 Канал.
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Данилов заявил о "санитарной зоне" на территории России
Секретарь СНБО отметил, что "санитарная зона" будет сделана, но точно не Путиным. В частности, эту зону могут создать украинские военные и проходить она будет на территории России.
Причем не только украинским войском, а я более чем уверен, что в этом будут участвовать и другие страны. И этот "санитарный кордон" будет проходить на территории границ таких городов как Москва, может чуть дальше,
– заявил Данилов.
Данилов отметил необходимость создания "санитарной зоны" для предотвращения потенциальных атак со стороны российских террористов. Украина активно стремится реализовать эту меру после успешного завершения войны с Россией.
Ожидается, что создание такой "санитарной зоны" станет условием любых послевоенных соглашений с государством-агрессором.
Путин сделал циничное заявление о "санитарной зоне" в Украине
- В недавнем выступлении в своем избирательном штабе Владимир Путин объявил о планах создания "санитарной зоны" на территории Украины. Эта зона, по словам диктатора, должна якобы служить барьером, который "создаст проблемы для иностранного оружия, пытающегося проникнуть на территорию Украины".
- Таким образом, он ответил на вопрос журналистов о возможности захвата Харьковской области для "защиты" приграничных территорий России.
- На заявление Путина также ответил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Чиновник в комментарии иностранным СМИ заявил, что высказывания россиянина были манифестом агрессии, и Путин практически прямо сказал, что в дальнейшем она будет только обостряться.
- Стоит отметить, что подобное заявление Путина о создании "санитарной зоны" в Украине не является новым. Еще в июне 2023 года российский диктатор делал подобное заявление, говоря об этом, как о "вероятном решении проблемы обстрелов российского пограничья".