Так, "санітарна зона" у Росії може проходити у Москві чи навіть далі. Про це в етері телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає 24 Канал.
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Данілов заявив про "санітарну зону" на території Росії
Секретар РНБО зазначив, що "санітарна зона" буде зроблена, але точно не Путіним. Зокрема, цю зону можуть створити українські військові й проходитиме вона на території Росії.
Причому не тільки українським військом, а я більш ніж впевнений, що в цьому братимуть участь і інші країни. І цей "санітарний кордон" проходитиме на території кордонів таких міст як Москва, може трохи далі,
– заявив Данілов.
Данілов наголосив на необхідності створення "санітарної зони" для запобігання потенційним атакам з боку російських терористів. Україна активно прагне реалізувати цей захід після успішного завершення війни з Росією.
Очікується, що створення такої "санітарної зони" стане умовою будь-яких післявоєнних угод з державою-агресоркою.
Путін зробив цинічну заяву про "санітарну зону" в Україні
- У нещодавньому виступі у своєму виборчому штабі Владімір Путін оголосив про плани створення "санітарної зони" на території України. Ця зона, за словами диктатора, має буцімто слугувати бар'єром, який "створить проблеми для іноземної зброї, що намагатиметься проникнути на територію України".
- У такий спосіб він відповів на запитання журналістів про можливість захоплення Харківської області для "захисту" прикордонних територій Росії.
- На заяву Путіна також відповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Посадовець у коментарі іноземним ЗМІ заявив, що висловлювання росіянина були маніфестом агресії, і Путін практично прямо сказав про те, що надалі вона лише загострюватиметься.
- Варто зазначити, що подібна заява Путіна про створення "санітарної зони" в Україні не є новою. Ще у червні 2023 року російський диктатор робив подібну заяву, казавши про це, як про "імовірне розв'язування проблеми обстрілів російського прикордоння".