Санкции в действии: Латвия запретила вещание еще 18 российских телеканалов
Источник:Neplpadome
Национальный совет электронных медиа (NEPLP) принял решение запретить распространение в Латвии 18 российских телевизионных каналов и программ. Некоторые из этих медиа прямо или косвенно принадлежат "Газпромбанку".
В NEPLP уточнили, что запретные каналы принадлежат российскому "Газпромбанку", его медиахолдингу Gazprom Media Holdings или его дочернему предприятию Red Media. "Газпромбанк" находится под санкциями.
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Какие каналы запретили в Латвии:
- THT-Comedy,
- THT4 International,
- TNT,
- TNT Music,
- FRIDAY International,
- KHL TV
- KHL HDTV,
- "Кинопремьера"
- "Киносвидание",
- "Мужское кино",
- "Ля-минор ТВ",
- "Авто Плюс",
- "Ностальгия",
- "ЖИВИ!",
- «Кто есть кто",
- "Малиш-ТВ",
- "Русская ночь",
- Zee TV.
В NEPLP отметили, что продолжают выполнять решения по международным санкциям в связи с жестокой войной России в Украине. Решение запретить эти каналы в Латвии считаются логичным шагом для защиты информационного пространства.
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