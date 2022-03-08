Санкции в действии: Латвия запретила вещание еще 18 российских телеканалов

Национальный совет электронных медиа (NEPLP) принял решение запретить распространение в Латвии 18 российских телевизионных каналов и программ. Некоторые из этих медиа прямо или косвенно принадлежат "Газпромбанку".

В NEPLP уточнили, что запретные каналы принадлежат российскому "Газпромбанку", его медиахолдингу Gazprom Media Holdings или его дочернему предприятию Red Media. "Газпромбанк" находится под санкциями.

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Какие каналы запретили в Латвии:

THT-Comedy,

THT4 International,

TNT,

TNT Music,

FRIDAY International,

KHL TV

KHL HDTV,

"Кинопремьера"

"Киносвидание",

"Мужское кино",

"Ля-минор ТВ",

"Авто Плюс",

"Ностальгия",

"ЖИВИ!",

«Кто есть кто",

"Малиш-ТВ",

"Русская ночь",

Zee TV.

В NEPLP отметили, что продолжают выполнять решения по международным санкциям в связи с жестокой войной России в Украине. Решение запретить эти каналы в Латвии считаются логичным шагом для защиты информационного пространства.

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