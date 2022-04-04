Санкции должны быть более жесткими, чем они есть на бумаге, – Кулеба о новых ограничениях для Ро

Дмитрий Кулеба раскритиковал пятый пакет санкций, который Евросоюз планирует вскоре ввести против России. Министр подчеркнул, что ограничения должны быть более жесткими.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Европейский Союз пытается ввести против государства-агрессора пятый пакет санкций.

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Санкций, которые хотят ввести, мало

Кулеба заметил, что он знает: над введением новых ограничений работают. Однако выразил желание послать четкий сигнал публично, хотя раньше делал это через официальные каналы.

Пятый пакет в его нынешнем виде – недостаточный ответ на преступление России и российскую агрессию,

– подчеркнул глава МИД.

Он знает, что сейчас в пакете. Поэтому обратил внимание, что если его примут в том виде, в каком он есть, Украине придется публично выступить и дать объективную, беспристрастную оценку несоответствию реакции на ситуацию на местах.

Ограничения должны быть жестче

Министр отметил, что санкции ЕС следует усилить. Кулеба отметил, что пятый пакет санкций должен включать

больше банков России, отключенных от SWIFT,

меры по введению эмбарго на российские нефть, газ и уголь,

закрытие портов ЕС для русских судов и продуктов.

Напомним, ускорило процесс введения ЕС новых санкций против России свидетельство многочисленных зверств россиян в Буче и других населенных пунктах Киевщины.

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