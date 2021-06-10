Это нужно, чтобы показать давление на Лукашенко, – журналист "Белсат" о вероятных санкциях ЕС

На рассмотрение Совета Евросоюза внесли проект резолюции об ужесточении санкций против режима Александра Лукашенко. Это необходимо, чтобы показать настоящее давление на действия самопровозглашенного президента.

Белорусский журналист Змицер Мицкевич рассказал, что такой пакет санкций был бы очень нужным и полезным. В частности, режим Лукашенко мог бы увидеть, что такое настоящие ограничения, ведь все предыдущие санкции в отношении него были не слишком такими жесткими.

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Санкции – сигнал не только для Беларуси

По словам Мицкевича, пакет санкций, который внесли на рассмотрение Совета ЕС, сможет действительно давить на действия Лукашенко. В то же время, по мнению журналиста, отключение Беларуси от системы SWIFT было бы сигналом не только для белорусских властей, но и для Владимира Путина.

Это прежде все было бы очень полезным и нужным, чтобы показать реальное давление на режим Лукашенко,

– подчеркнул журналист.

Мицевич также предположил, что пакет санкций скорее всего примут, ведь в ЕС обеспокоены не только ситуацией в Беларуси, но и безопасностью своих граждан.

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Санкции против Беларуси: коротко