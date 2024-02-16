Венгрия заблокировала: успеет ли ЕС согласовать 13-й пакет санкций против России до 24 февраля

В Евросоюзе активно работают над новым пакетом санкций против России, который планируют одобрить ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину. 13-й пакет новых ограничений будет сформирован преимущественно из списков физических и юридических лиц, которые помогают Москве вести войну.

Об этом "офф рекорд" сообщил высокопоставленный дипломат ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. В частности, собеседник подтвердил слухи о том, что Венгрия блокирует новый санкционный пакет против России.

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По словам дипломата, союзники пытаются понять, что стоит за венгерской позицией, но это почти невозможно.

"Иногда возникает ощущение, что они просто что-то придумывают. Иногда они просто хотят создать проблемы. Иногда они предлагают разумные вещи, но потом после размышлений возникает вопрос: что это?!", – сказал высокопоставленный дипломат.

Вероятность одобрения санкций

Собеседник добавил, что 13-й пакет санкций будет включать длинный список новых ограничений и, по его мнению, Будапешт имеет проблемы с некоторыми из этих предложений. Впрочем, несмотря на разглагольствования внутри ЕС, дипломат верит, что Совет ЕС сможет принять санкционный пакет до 24 февраля.

Чиновник отметил, что добавление компаний или людей в санкционные списки является мощным инструментом Евросоюза. После принятия 13-го пакета санкций в Брюсселе готовы начать работу над новым пакетом ограничений против России. В Евросоюзе считают, что эффект от санкций Москва уже чувствует.

Санкции – это долгосрочный эффект, и мы видим, как российской экономике уже сейчас приходится прогибаться, чтобы поддерживать свою военную экономику. Если вы посмотрите на то, что им пришлось сделать в рамках своей экономики, в рамках своей финансовой системы, то станет понятно, что они борются за то, чтобы удержать ситуацию на том уровне, на котором они могут это сделать. Но чем дольше это будет продолжаться, тем сложнее им будет,

– сказал собеседник.

Россия обходит санкции

В конце концов, дипломат говорит, что отдельным вопросом является тема обхода санкций. По его словам, Еврокомиссия упорно работает и следит за механизмами обхода. Впрочем, собеседник считает, что государства-члены ЕС могли бы сделать больше как на национальном уровне, так и на общеевропейском.

Отметим, в понедельник в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС по вопросам иностранных дел. Министры будут работать над пакетом санкций против России. Ожидается, что они обсудят замороженные активы РФ, а также реформирование Европейского фонда мира, откуда Украина получает военную помощь.

Другим вопросом на повестке дня станет ситуация в Беларуси. Министры выскажут свое мнение относительно режима Лукашенко и в выводах заседания сообщат о роли Беларуси после полномасштабного вторжения России в Украину.

Новый пакет санкций против России: главное