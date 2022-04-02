Санкции – это больно – но не смертельно, – Денисенко о важности нефтяного эмбарго для РФ

Те санкции, которые Европа накладывает на Россию, действительно больно бьют по ее экономике, но это не уничтожит путинизм. Для победы нужно, чтобы Запад ввел нефтяное эмбарго для РФ.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала отметил, что РФ получает ежемесячно примерно 22 – 24 миллиарда долларов прибыли от продажи нефти.

К теме Нефтяное эмбарго – это единственная настоящая санкция, которая могла бы развалить путинизм, – Денисенко

По его словам, эта цифра – достаточная, чтобы иметь возможности держать сильную армию и силовиков и давать подачки населению.

Вадим Денисенко говорит, что сейчас санкции серьезные, они влияют в перспективе на год-полтора минимум.

В этом году будет падение российского ВВП на 8 – 10 %, инфляция будет от 20 до 25%. Является ли это критично для путинизма – нет. Единственная критическая санкция для РФ – это нефтяное эмбарго и в целом резкое уменьшение спроса на российскую нефть,

– подчеркнул он.

Советник министра МВД считает, что на сегодня санкции для России – больно, но не смертельно. По его мнению, только нефтяное эмбарго и уменьшение продажи нефти РФ на мировых рынках позволит уничтожить путинизм.

Готова ли Европа отказаться от российской нефти? Вадим Денисенко ответил, что не верит в то, что Европа пойдет на полное эмбарго. "Но если поставить задачу уменьшить потребление нефти на 50% – это будет уже определенной победой", – подытожил он.

Денисенко о самой мучительной санкции, которая может уничтожить Россию: