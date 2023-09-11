Санкции могут полностью утратить свою эффективность, если немедленно не изменить подход

Вопрос санкций оказался достаточно сложным. По сути, западные партнеры Украины должны очень хорошо подумать над их эффективностью.

Автократии могут существовать под санкциями долго

Понятно, что в случае Украины они имеют дело не со своей войной, а потому сколько бы ни декларировали безграничность поддержки, все равно держат в уме собственные экономические интересы и риски для собственного производства.

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Но если завтра что-то коснется непосредственно их, то они тоже будут смотреть на массовый ввоз собственных комплектующих во вражеские страны? Чтобы там могли производить оружие, которое можно направить против государств, где производятся эти комплектующие.

Пожалуй, на Западе очень долго жили представлениями о санкциях времен холодной войны, когда были только "первый" и "второй" мир, а все остальное особенно ни на что не влияло.

Но сейчас ситуация другая. Россия продемонстрировала, что можно сохранить свой экспорт нефти и газа как таковой. Да, зарабатывать меньше, но зарабатывать и вести войну. Можно покупать подсанкционные товары, если "очень нужно". По завышенной цене. Через десятые руки. Но можно.

Санкции – больше не магический шар Запада. По крайней мере, это понимают те, на кого они могут быть направлены. Тем более что их внедрение всегда затягивается и блокируется. Их исполнение усложняется многочисленными обходными путями. Короче говоря, любая автократия, которая может довольно легко пренебрегать интересами собственной экономики и состоянием граждан, может существовать под санкциями долго.

Санкции могут вообще потерять свою эффективность

Можно ли с этим что-то делать? Можно, но здесь нужна политическая воля. Однако ее в случае антироссийских санкций явно не хватает.

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Запад выбрал стратегию максимально комфортной борьбы с Россией. Главное – не лишить себя комфорта и не подвергать сомнению "единство" Запада. Поэтому любое решение, ставящее под сомнение комфорт или "единство", блокируется или откладывается.

Однако нужно быть решительными. В преследовании за обход санкций. В привлечении к ответственности явно преступных структур типа "Росатома". Ну и главное – ни при каких обстоятельствах не идти на уступки агрессору без изменения его поведения. К сожалению, с последним тоже есть большие проблемы.

Короче говоря, мы доходим до предела, когда пора определяться. Противостояние России – это серьезно, или это – так, просто поговорить. Если серьезно, то надо работать, если поговорить… Тем хуже всем. Половинчатая непоследовательная политика пока лишь способствовала усилению автократических тенденций режима Владимира Путина, у которого все еще достаточно ресурсов для ведения войны и угроз.

Значит, нужно что-то с этим делать, потому что завтра санкции как инструмент влияния могут существенно потерять содержание и эффективность. Не только в отношении одного государства-бензоколонки.