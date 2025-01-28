"Нет оснований": Шмыгаль ответил на петицию о введении санкций против Портнова

Кабмин рассмотрел петицию с призывом ввести санкции СНБО против бывшего заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова. Там сообщили, что не обнаружили оснований для их введения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на петицию.

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Каким был ответ правительства на петицию

Шмыгаль рассказал, что Минэкономики вместе с Министерством внутренних дел, Министерством иностранных дел, Минюстом, полицией, Бюро экономической безопасности, Госбюро расследований, Национальным антикоррупционным бюро, Службой безопасности и Офисом генпрокурора получили поручение рассмотреть петицию и предоставить выводы.

В результате Минэкономики установило, что петиция не содержит обстоятельств, которые можно считать основаниями для введения санкций в соответствии с законом.

Также Шмыгаль отметил, что решение США по санкциям не является определенным законом основанием для применения санкций.

Кроме того, в правительстве отметили, что петиция не содержит сведений, которые бы свидетельствовали о террористической деятельности Портнова, как это определено в законе "О борьбе с терроризмом", что могло бы рассматриваться как основание для введения санкций.

МВД, Национальная полиция, БЭБ, Национальное антикоррупционное бюро, СБУ сообщили Минэкономики об отсутствии на данный момент информации о наличии оснований для применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к указанному в петиции физическому лицу,

– говорится в ответе.

В Кабмине отметили, что лица, которые имеют информацию, что может указывать на совершение уголовного преступления, имеют право обратиться в правоохранительные органы с заявлением.

Что известно о Портнове

Андрей Портнов занимал должность советника первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича в период с 2011 по 2014 год. В 2014 году он выехал из Украины, некоторое время находился в России, а затем переехал в Вену. Портнов выступал за амнистию для "беркутовцев" и расследование против участников Евромайдана.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции против 18 украинских граждан, которых подозревали в незаконном присвоении государственных средств и нарушении прав человека, среди которых был и Портнов. В марте 2015 года санкции были продлены, но Портнов был исключен из списка.

В марте 2018 года СБУ возбудила дело о государственной измене в отношении Портнова, после чего он подал иск в суд. Впоследствии дело было закрыто.

В мае 2019 года Портнов вернулся в Украину после пятилетнего отсутствия, а в декабре 2021 года на него были наложены санкции США.