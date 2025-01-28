Повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля на петицію.

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Якою була відповідь уряду на петицію

Шмигаль розповів, що Мінекономіки разом з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством закордонних справ, Мін’юстом, поліцією, Бюро економічної безпеки, Держбюро розслідувань, Національним антикорупційним бюро, Службою безпеки та Офісом генпрокурора отримали доручення розглянути петицію та надати висновки.

В результаті Мінекономіки встановило, що петиція не містить обставин, які можна вважати підставами для введення санкцій відповідно до закону.

Також Шмигаль зазначив, що рішення США щодо санкцій не є визначеною законом підставою для застосування санкцій.

Крім того, в уряді зазначили, що петиція не містить відомостей, які б свідчили про терористичну діяльність Портнова, як це визначено в законі "Про боротьбу з тероризмом", що могло б розглядатися як підстава для введення санкцій.

МВС, Національна поліція, БЕБ, Національне антикорупційне бюро, СБУ повідомили Мінекономіки про відсутність на цей момент інформації щодо наявності підстав для застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до зазначеної у петиції фізичної особи,

– йдеться у відповіді.

У Кабміні зауважили, що особи, які мають інформацію, що може вказувати на вчинення кримінального правопорушення, мають право звернутися до правоохоронних органів із заявою.

Що відомо про Портнова

Андрій Портнов обіймав посаду радника першого заступника голови Адміністрації президента Віктора Януковича у період з 2011 по 2014 рік. У 2014 році він виїхав з України, деякий час перебував у Росії, а потім переїхав до Відня. Портнов виступав за амністію для "беркутівців" та розслідування проти учасників Євромайдану.

У березні 2014 року ЄС запровадив санкції проти 18 українських громадян, яких підозрювали в незаконному привласненні державних коштів та порушенні прав людини, серед яких був і Портнов. У березні 2015 року санкції були продовжені, але Портнов був виключений зі списку.

У березні 2018 року СБУ порушила справу про державну зраду щодо Портнова, після чого він подав позов до суду. Згодом справу було закрито.

У травні 2019 року Портнов повернувся в Україну після п’ятирічної відсутності, а в грудні 2021 року на нього були накладені санкції США.