Целый ряд новых ограничений: Евросоюз расширил санкции против Беларуси

Днем, 29 июня, Совет Европейского Союза принял санкции против белорусской экономики. Они отражают некоторые из ограничительных мер против России.

Таким образом это может решить проблему обхода санкций страной-агрессором. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. Заметим, что накануне на этом настаивал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, поскольку Лукашенко помогает Путину обходить санкции.

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ЕС расширил санкции против Беларуси

Совет ЕС продлил запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и передовых технологий, а также ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать укреплению белорусского промышленного потенциала. В частности, было решено ввести дополнительные ограничения на экспорт в Беларусь товаров и технологий для морской навигации и предметов роскоши.

Более того, отныне нельзя прямо или косвенно импортировать, покупать или передавать из Беларуси золото и бриллианты, а также гелий, уголь и минеральные продукты, среди которых и сырая нефть. Кроме того, последняя мера будет дополнена новым запретом на экспорт товаров и технологий, пригодных для использования в нефтепереработке и сжижении природного газа.

В то же время запрещается предоставление некоторых услуг стране, ее правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также любому физическому или юридическому лицу, действующему от их имени или по их указанию. Это непосредственно касается бухгалтерских, архитектурных, инженерных услуг, а также услуг по рекламе, маркетинговых исследований и тому подобное.

Ограничения также будут расширены на перевозку товаров автомобильным транспортом по территории Европейского Союза прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в Беларуси, в том числе и при перевозке грузовиками, зарегистрированными за пределами страны.

Принятое решение требует, чтобы экспортеры из ЕС включали в свои будущие контракты так называемую "оговорку об отсутствии Беларуси", которая запрещает реэкспорт в страну или реэкспорт для использования в ней важных товаров и технологий, товаров военного назначения, огнестрельного оружия и боеприпасов. Но это еще не все.

С целью минимизации риска обхода санкций ЕС запретит транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому усилению Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности, товаров, которые могут способствовать усилению белорусских промышленных мощностей.

Напомним, 24 июня, Совет Евросоюза принял 14-й пакет санкций против страны-агрессора. Интересно, что кроме важных секторов экономики ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц. Известно, что в список санкций попали известные певцы, актеры, пропагандисты и те, кто работает на враждебное ФСБ.