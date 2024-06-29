Таким чином це може розв'язати проблему обходу санкцій країною-агресоркою. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС. Зауважимо, що напередодні на цьому наполягав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, оскільки Лукашенко допомагає Путіну обходити санкції.

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ЄС розширив санкції проти Білорусі

Рада ЄС продовжила заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій, а також ввела додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу. Зокрема, було вирішено запровадити додаткові обмеження на експорт до Білорусі товарів і технологій для морської навігації та предметів розкоші.

Ба більше, відтепер не можна прямо чи опосередковано імпортувати, купувати чи передавати з Білорусі золото та діаманти, а також гелій, вугілля та мінеральні продукти, серед яких і сира нафта. Крім того, останній захід буде доповнений новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та скрапленні природного газу.

Водночас забороняється надання деяких послуг країні, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їхнього імені або за їхньою вказівкою. Це безпосередньо стосується бухгалтерських, архітектурних, інженерних послуг, а також послуг з реклами, маркетингових досліджень тощо.

Обмеження також будуть розширені на перевезення товарів автомобільним транспортом територією Європейського Союзу причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Білорусі, зокрема й при перевезенні вантажівками, зареєстрованими за межами країни.

Ухвалене рішення вимагає, щоб експортери з ЄС включали до своїх майбутніх контрактів так зване "застереження про відсутність Білорусі", яке забороняє реекспорт до країни або реекспорт для використання в у ній важливих товарів і технологій, товарів військового призначення, вогнепальної зброї та боєприпасів. Але це ще не все.

З метою мінімізації ризику обходу санкцій ЄС заборонить транзит через територію Білорусі товарів і технологій подвійного призначення, товарів і технологій, які можуть сприяти військово-технічному посиленню Білорусі або розвитку її сектору оборони й безпеки, товарів, які можуть сприяти посиленню білоруських промислових потужностей.

Нагадаємо, 24 червня, Рада Євросоюзу ухвалила 14-й пакет санкцій проти країни-агресорки. Цікаво, що крім важливих секторів економіки обмеження торкнулися 116 фізичних та юридичних осіб. Відомо, що до списку санкцій потрапили відомі співаки, актори, пропагандисти та ті, хто працює на вороже ФСБ.