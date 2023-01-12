В МИД опровергли фейк о якобы просьбе Украины к ЕС не накладывать на Беларусь новые санкции
В СМИ появилась информация о том, что Беларусь не попала под новые санкции вместе с Россией, потому что якобы об этом попросила сама Украина. В украинском МИДе уже отреагировали на это абсурдное заявление.
Как сказал спикер МИД Украины Олег Николенко, информация о том, что якобы по просьбе Украины Беларусь не включили в последние пакеты санкций ЕС, не соответствует действительности, передает 24 Канал.
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Николенко напомнил, что за поддержку агрессии России против Украины на Беларусь уже наложен ряд персональных и секторальных санкций.
Так, например, под персональные ограничения попали:
- режим Лукашенко,
- военное командование,
- пропагандисты,
- 25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе министерство обороны и комитет государственной безопасности,
- 8 белорусских компаний.
В то же время нам известно про обсуждение между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на Россию. По нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет,
– объяснил спикер украинского МИД.
Он добавил, что Украина и партнеры сейчас активно работают в целях максимально содержательного наполнения десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело.
Санкции против Беларуси расширят
- 10 января стало известно, что Евросоюз предложит новые санкции против Беларуси и Ирана, которые поддерживают Россию в войне против Украины. В ЕС обещают в дальнейшем давить на Кремль. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Брюссель планирует расширить эти санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например Беларусь или Иран.
- Добавим, что еще раньше Эстония, Ирландия, Латвия, Литва и Польша, направили Еврокомиссии предложения для девятого пакета санкций. В нем предлагали ввести против Беларуси такие же ограничения, как и против России. Однако этого не произошло.