В МИД опровергли фейк о якобы просьбе Украины к ЕС не накладывать на Беларусь новые санкции

В СМИ появилась информация о том, что Беларусь не попала под новые санкции вместе с Россией, потому что якобы об этом попросила сама Украина. В украинском МИДе уже отреагировали на это абсурдное заявление.

Как сказал спикер МИД Украины Олег Николенко, информация о том, что якобы по просьбе Украины Беларусь не включили в последние пакеты санкций ЕС, не соответствует действительности, передает 24 Канал.

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Николенко напомнил, что за поддержку агрессии России против Украины на Беларусь уже наложен ряд персональных и секторальных санкций.

Так, например, под персональные ограничения попали:

режим Лукашенко,

военное командование,

пропагандисты,

25 государственных органов и компаний белорусского ВПК, в том числе министерство обороны и комитет государственной безопасности,

8 белорусских компаний.

В то же время нам известно про обсуждение между государствами-членами Европейского Союза вопроса о дальнейшей синхронизации санкций, наложенных на Россию. По нашей информации, консенсуса внутри Евросоюза пока нет,

– объяснил спикер украинского МИД.

Он добавил, что Украина и партнеры сейчас активно работают в целях максимально содержательного наполнения десятого санкционного пакета ЕС, принятие которого уже давно назрело.

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