Самое время их "хлопнуть", – аналитик об активизации США относительно "Вагнера"

США планируют ввести против ЧВК "Вагнер" дополнительные санкции, которые будут определять ее как транснациональную преступную организацию. Сейчас эта частная структура показала пик своей наглости, но благодаря санкциям ей может прийти конец.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, ЧВК "Вагнер" распустила свои корни практически повсюду, вербуя новых наемников даже в Африке.

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Что даст признание ЧВК "Вагнер" террористами

Валерий Клочок рассказал, что данная ЧВК существует достаточно давно и участвовала в боевых действиях в Сирии, а сейчас она получила много вооружения от российской армии.

Евгений Пригожин получил серьезный карт-бланш от российских властей, от Владимира Путина в частности. Он получил серьезное вооружение, я, например, с удивлением узнавал, что в ЧВК "Вагнер" на вооружении танки, артиллерия, самолеты, вертолеты,

– сказал Клочок.

По словам аналитика, организация могла как купить это вооружение, так и получить от российской армии. Также Клочок рассказал, что в США появилась информация, что ЧВК "Вагнер" получала оружие от Северной Кореи.

ЧВК "Вагнер" запустила свои щупальца по всему миру фактически. И Африка, и Европа, они даже вербуют наемников в Сербии. Мы знаем скандал, который озвучил Вучич о запрете ЧВК "Вагнер" на территории Сербии и Путин очень этим обижен,

– сказал Валерий Клочок.

По мнению аналитика, ЧВК "Вагнер" вышла на пик своей наглости и возможностей по всему миру и именно поэтому пора на это реагировать.

Сейчас уже дошла история, когда ЧВК "Вагнер" показала пик своих возможностей и наглости во всем мире. Ну и здесь самое время их "хлопнуть", извините за это выражение. Американцы просто ждали этого случая, а теперь применяют такие решения,

– отметил Клочок.

По словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией будет означать, что любая страна, которая будет оказывать им поддержку, получит санкции. Если раньше их деятельность оценивалась только в политической плоскости, то сейчас это переходит в юридическую, с соответствующими последствиями.

Валерий Клочок рассказал об ожидаемом исходе от признания ЧВК "Вагнер" террористами: смотрите видео

Валерий Клочок убежден, что история существования ЧВК "Вагнер" подходит к концу. Несмотря на то, что у них остается множество боевиков, в один момент может наступить ситуация, когда их почти одномоментно уничтожат на территории Украины.

По мнению аналитика, сейчас становится понятна логика США, которые принимают решение последовательно, чтобы максимально ослабить Россию, в том числе ЧВК.

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