Санкции против Кабаевой и потери Украины: в ЦПД обнародовали новые фейки и манипуляции России

В России продолжают распространять фейки и манипуляционные заявления. В частности, пропагандистские СМИ начали активно тиражировать несколько новых лживых тезисов относительно ситуации в Украине и мире.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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Санкции против Кабаевой

Российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что США не вводят санкции в отношении Алины Кабаевой, которую считают матерью нескольких детей Владимира Путина.

Причиной якобы является опасение, что российский президент отреагирует на это агрессивно, так что американцы "испугались гнева Путина" и отказались от санкций. Однако в ЦПД подчеркнули, что такая информация является манипуляцией.

"Проблемы" у украинских военных

Командир незаконного вооруженного формирования на оккупированной территории Донбасса заявил, что украинские военные якобы испытывают проблемы с боеприпасами. В то же время, пропагандисты сообщили о потере защитниками Украины большей части техники, которую передал Запад.

Предостерегаем: это – дезинформация,

– отметили в ЦПИ.

Война в Украине

Еще одно лживое сообщение российских пропагандистов касается войны в Украине. Они заявили, что Западу не удалось настроить большую часть мира против России, а страны, которые представляют большинство человечества не заняли никакой позиции в этой ситуации.

Однако такие сообщения являются только очередной манипуляцией страны-агрессора.

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