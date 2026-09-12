Об этом в своей колонке для американского издания Washington Examiner пишет аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной.

Почему без санкций против китайских компаний не обойтись?

Поводом для такого вывода стало расследование УЦБС. Оно показало, что китайская государственная компания Jilin Chemical Fiber Group в обход санкций поставляет в российскую особую экономическую зону "Алабуга" ПАН-прекурсор.

Это важное сырье для производства углеродного волокна, которое используется, в частности, при изготовлении корпусов ударных БПЛА типа "Герань", а также в производстве другой беспилотной и авиационной техники и вооружения.

По данным расследования, Россия уже на 66% зависит от импорта углеродного волокна, и в ближайшие годы эта зависимость может возрасти.

Обнаруженные контракты свидетельствуют о том, что с 2022 года в Россию должны были доставить не менее 177 морских контейнеров и 51 еврофур с соответствующим химическим сырьем.

Поставки, вероятно, продолжаются: об этом свидетельствует новый тендер от 6 июня 2026 года.

Китай также поставляет России турбореактивные двигатели для новых версий беспилотников "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5".

Таким образом Пекин помогает России поддерживать и расширять производство ударных дронов.

Земляной подчеркивает, что Китай в этой войне не является пассивным наблюдателем.

По его словам, страна выступает поставщиком и одновременно извлекает выгоду из российского военного производства, помогая Москве отработать модель массового выпуска вооружений. Это создает долгосрочные риски не только для Украины, но и для восточного фланга НАТО и Европы в целом.

Поэтому Jilin Chemical Fiber Group, а также компании, вовлеченные в логистику, таможенное оформление и страхование таких поставок, должны стать приоритетными целями для санкций США и их партнеров.

В то же время, по мнению аналитика, недостаточно просто вводить новые ограничения – необходимо эффективно контролировать выполнение уже действующих санкций.

По словам Земляного, каждая партия прекурсора, беспрепятственно поступающая в "Алабугу", в конечном итоге может быть использована для производства новых ударных дронов.

По его мнению, доказательства таких поставок уже имеются, поэтому западным странам следует переходить от фиксации нарушений к конкретным санкционным мерам.