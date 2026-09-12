Про це у колонці для американського видання Washington Examiner пише аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний.

Чому без санкцій проти китайських компаній не обійтися?

Приводом для такого висновку стало розслідування УЦБС. Воно показало, що китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group в обхід санкцій постачає до російської спеціальної економічної зони "Алабуга" ПАН-прекурсор.

Це важлива сировина для виробництва вуглецевого волокна, яке використовують, зокрема, під час виготовлення корпусів ударних БпЛА типу "Герань", а також у виробництві іншої безпілотної, авіаційної техніки та озброєння.

За даними розслідування, Росія вже на 66% залежить від імпорту вуглецевого волокна, і в найближчі роки ця залежність може зрости.

Виявлені контракти свідчать, що з 2022 року до Росії мали доставити щонайменше 177 морських контейнерів і 51 єврофуру з відповідною хімічною сировиною.

Поставки, ймовірно, тривають: про це свідчить новий тендер від 6 червня 2026 року.

Китай також постачає Росії турбореактивні двигуни для нових версій безпілотників "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5".

У такий спосіб Пекін допомагає Росії підтримувати та розширювати виробництво ударних дронів.

Земляний наголошує, що Китай у цій війні не є пасивним спостерігачем.

За його словами, країна виступає постачальником і водночас отримує вигоду від російського військового виробництва, допомагаючи Москві відпрацьовувати модель масового випуску озброєння. Це створює довгострокові ризики не лише для України, а й для східного флангу НАТО та Європи загалом.

Тому Jilin Chemical Fiber Group, а також компанії, залучені до логістики, митного оформлення та страхування таких поставок, мають стати пріоритетними цілями для санкцій США та їхніх партнерів.

Водночас, на думку аналітика, недостатньо просто запроваджувати нові обмеження – необхідно ефективно контролювати виконання вже чинних санкцій.

За словами Земляного, кожна партія прекурсору, яка безперешкодно потрапляє до "Алабуги", зрештою може бути використана для виробництва нових ударних дронів.

На його думку, докази таких поставок уже є, тому західним країнам варто переходити від фіксації порушень до конкретних санкційних дій.