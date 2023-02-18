Запад начал готовить санкции против России до ее вторжения в Украину, – фон дер Ляйен

США и Европейский союз начали разрабатывать санкции против России еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Речь идет о конце 2021 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Мюнхенской конференции безопасности, что санкции против Кремля начали разрабатывать за два месяца до российского вторжения, информирует 24 Канал.

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Когда Запад начал разрабатывать санкции против России

ЕС совместно с США начали разработку масштабных экономических санкций против России еще в декабре 2021 года,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, подготовку к разработке этих санкций начали еще раньше – за год до полномасштабного вторжения России в Украину. То есть тогда, когда Соединенные Штаты начали делать первые прогнозы относительно войны.

Глава Европейской комиссии отметила, что тогда Евросоюз надеялся, что полномасштабного вторжения не будет, но начал готовиться.

Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что перед полномасштабным вторжением на этом же мероприятии в 2022 году не услышал, что мир готов быть с Украиной

Глава Еврокомиссии призвала предоставить больше оружия Украине

. Услышал это только после того, как российские ракеты ударили по нашей земле, как российские танки перешли наши границы, как Путин перешел и уничтожил все альтернативы, задав вопрос – мы или он.

Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции безопасности заявила, что нужно увеличить давление на Россию и расширить поставки вооружения Украине.

Сейчас пора в разы ускорить производство стандартизированного вооружения и амуниции для поставок в Украину,

– заявила чиновник.

Она также заверила, что необходимо использовать для этого Европейский фонд мира. Дер Ляйен сообщила, что они хотят обратиться к промышленности всего Европейского союза.

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